23.10.2018 11:19

Коммунальщики отремонтировали почти тысячу подъездов

Из запланированных 1 тыс. 200 подъездов 950 уже отремонтировали, 250 - в работе.



http://www.city.kharkov.ua

Как сообщил заместитель директора КСП «Инженерные сети» Павел Гладуненко, всего в этом году запланировано выполнить ремонт в 1 тыс. 200 подъездах: 950 уже отремонтировали, 250 - в работе.



В частности, сейчас идет ремонт в подъезде многоэтажного дома по ул. Героев Труда, 17-б в Московском районе. Ремонтные работы выполняются по просьбе жителей, которые обратились в районную администрацию и Харьковский городской совет. Павел Гладуненко сообщил, что в подъезде покрасят стены, отремонтируют перила, заменят светильники и почтовые ящики, остеклят и отремонтируют окна. Также будет приведена в порядок входная группа в подъезд.



Кроме того, по словам заместителя директора КСП «Инженерные сети», в этом году планируется отремонтировать 1046 входных групп: 675 из них уже сданы, 200 - в работе, затем работы продолжатся на остальных объектах.