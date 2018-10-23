Главная Новости ЖКХ Коммунальщики отремонтировали почти тысячу подъездов
23.10.2018  11:19   

Коммунальщики отремонтировали почти тысячу подъездов

Из запланированных 1 тыс. 200 подъездов 950 уже отремонтировали, 250 - в работе.


http://www.city.kharkov.ua

Как сообщил заместитель директора КСП «Инженерные сети» Павел Гладуненко, всего в этом году запланировано выполнить ремонт в 1 тыс. 200 подъездах: 950 уже отремонтировали, 250 - в работе.

В частности, сейчас идет ремонт в подъезде многоэтажного дома по ул. Героев Труда, 17-б в Московском районе. Ремонтные работы выполняются по просьбе жителей, которые обратились в районную администрацию  и Харьковский городской совет. Павел Гладуненко сообщил, что в подъезде покрасят стены, отремонтируют перила, заменят светильники и почтовые ящики, остеклят и отремонтируют окна. Также будет приведена в порядок входная группа в подъезд.

Кроме того, по словам заместителя директора КСП «Инженерные сети», в этом году планируется отремонтировать 1046 входных групп: 675 из них уже сданы,  200 - в работе, затем работы продолжатся на остальных объектах.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  коммунальщики, ремонт подъездов, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.10 ЖКХ Харьковские коммунальщики ремонтируют систему, подающую воду на Малую Даниловку   09.10 ЖКХ Харьковские коммунальщики реконструируют аварийные веранды (ФОТО)   20.09 ЖКХ Коммунальщики ремонтируют повреждённые вандалами детские площадки (ФОТО)  
 
 

Видео

В Харькове подымутся тарифы на отопление и горячую воду
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 