КП водоканал планирует оповещать об отключениях СМС-ками (ФОТО)

Обращаем внимание, что для удобства потребителей услуг, предоставляемых КП «Харьковводоканал», специалистами предприятия разрабатываются и внедряются альтернативные пути информирования потребителей о планируемых прекращениях подачи холодной воды в домах путем рассылки смс- сообщений.
Данные смс - сообщения будут содержать адрес, дату и время планируемых перерывов в подаче холодной воды.
В настоящий момент в адрес КП «Харьковводоканал» потребителями предоставлено 220 271 номеров мобильных телефонов.
Для составления базы данных номеров телефонов, необходимой для информирования, потребителям, желающим получать подобные уведомления, необходимо сообщить номер своего мобильного телефона и адрес регистрации в информационную службу Харьковводоканала по телефонам: 707 57 57, 757 82 80, (работают ежедневно, кроме воскресенья, с 8:00 до 21:00 без перерыва).
Тенденция сегодняшнего дня – пунктуальность и основательность. Проведите максимум времени с тем, кто вам дорог.
Середина недели будет холодной и мокрой. На протяжении всего дня ожидается сильный дождь, который вечером ослабнет. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
В 1994 году на просторах СНГ появился День работника рекламы – праздник всех рекламистов, маркетологов и пиарщиков.
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давл.:
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