23.10.2018 16:05

КП водоканал планирует оповещать об отключениях СМС-ками (ФОТО)

Обращаем внимание, что для удобства потребителей услуг, предоставляемых КП «Харьковводоканал», специалистами предприятия разрабатываются и внедряются альтернативные пути информирования потребителей о планируемых прекращениях подачи холодной воды в домах путем рассылки смс- сообщений.



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Данные смс - сообщения будут содержать адрес, дату и время планируемых перерывов в подаче холодной воды.

В настоящий момент в адрес КП «Харьковводоканал» потребителями предоставлено 220 271 номеров мобильных телефонов.

Для составления базы данных номеров телефонов, необходимой для информирования, потребителям, желающим получать подобные уведомления, необходимо сообщить номер своего мобильного телефона и адрес регистрации в информационную службу Харьковводоканала по телефонам: 707 57 57, 757 82 80, (работают ежедневно, кроме воскресенья, с 8:00 до 21:00 без перерыва).