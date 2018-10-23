Главная Новости ЖКХ КП водоканал планирует оповещать об отключениях СМС-ками (ФОТО)
23.10.2018  16:05   

КП водоканал планирует оповещать об отключениях СМС-ками (ФОТО)

Обращаем внимание, что для удобства потребителей услуг, предоставляемых КП «Харьковводоканал», специалистами предприятия разрабатываются и внедряются альтернативные пути информирования потребителей о планируемых прекращениях подачи холодной воды в домах путем рассылки смс- сообщений.


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Данные смс - сообщения будут содержать адрес, дату и время планируемых перерывов в подаче холодной воды.

В настоящий момент в адрес КП «Харьковводоканал» потребителями предоставлено 220 271 номеров мобильных телефонов.

Для составления базы данных номеров телефонов, необходимой для информирования, потребителям, желающим получать подобные уведомления, необходимо сообщить номер своего мобильного телефона и адрес регистрации в информационную службу Харьковводоканала по телефонам: 707 57 57, 757 82 80, (работают ежедневно, кроме воскресенья, с 8:00 до 21:00 без перерыва).

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода. отключение, харьков, смс, водоканал
 
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