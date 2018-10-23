23.10.2018 16:42

За вывоз мусора будем платить в два раза больше (ФОТО)

Предполагается, что тарифы вступят в силу с 1 января.



//dozor.kharkov.ua

Харьковское КП "Комплекс по вывозу бытовых отходов" (КВБО) опубликовало для обсуждения тарифы, которые планируется ввести с 1 января 2019 года. Об этом сообщается на сайте КВБО. Замечания и предложения относительно уровня тарифов принимаются в течение 7 календарных дней со дня публикации 19 октября по адресу предприятия: переулок Золотой, 4, телефон 725-30-29 и на электронную почту tarif@kvbo.kharkiv.ua.



Как отмечают на предприятии, действующие тарифы установлены 1 декабря 2014 года. В 2017 году убытки предприятия составляли 10,8 млн.грн., за первое полугодие 2018 года - 8,7 млн.грн. Действующие тарифы обеспечивают 45 % затрат предприятия по предоставлению услуг вывоза ТБО. За год КВБО вывозит 2,2 млн.куб.м отходов, в том числе крупногарабитных – 0,3 млн.куб.м.



Тариф для населения планируют сделать единым - как для жителей ОСМД, так и для владельцев частных домов - 114,79 грн. за кубический метр (сейчас - 55,56 грн. за куб.м).



Новый тариф будет состоять из двух позиций, как и сейчас, - вывоз мелкого и крупногабаритного мусора. Вывоз и утилизация крупногабаритного мусора будет стоить 233,21 грн. за куб.м.