23.10.2018 17:00

Харьковские коммунальщики провели реконструкцию освещения улиц Лермонтовской и Чайковской

Светят вечером гораздо ярче, но при этом значительно экономят деньги из городской казны. Это одна из улиц в центре Харькова – Лермонтовская. Здесь коммунальщики провели масштабные работы по реконструкции системы наружного освещения.



// Городской Дозор

Дело в том, что здесь и по соседней улице Чайковской много домов старинной застройки, расположеных рядом с современными многоэтажками.



У первых - освещение у домов не было предусмотрено проектом. Только потом, много лет назад, поставили деревянные опоры с фонарями, которые со временем стали выходить из строя.



Алексей Куян, директор КП «Горсвет»:

Аварийные опоры, сети выполнены «голым» проводом, а также старые осветительные приборы. Был сделан проект – установлены более 54 опор, 58 кронштейнов и 72 осветительных приборов. Так же была заменена распределительная сеть вся на самонесущий изолированный провод. И мы достигли падения напряжения, убрали, получили надёжность данной сети.



Таким образом, резюмирует Алексей Куян, проложено 1,5 километра новых сетей. Было осуществлено освещение около 11 домов, где вечером его не было вовсе. Также, по словам коммунальщиков, новые опоры и фонари более выносливы, чем старые. Они не боятся снега и обледенения и даже веток деревьев, которые могут ломаться от порывов сильного ветра.



Алексей Куян, директор КП «Горсвет»:

Более восьми тысяч светильников уже установлено и до конца года, я думаю, где-то шесть тысяч мы ещё установим. Мы везде практически всё осветили. Остались дома, где было не предусмотрено наружное освещение, дома старой постройки. Сейчас разрабатываются проекты, работа ведётся. До конца годы мы ещё смонитируем сетей километров 30 так точно.