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24.10.2018  08:13   

Где в Харькове не будет воды 24 октября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Большая Кольцевая, 6 (п. №9, стояк), ул. Грицевца, 48 (п. №2, стояк), ул. Ростовская, 5 (п. №6, стояк) до 17:00 24 октября.

Киевский район:
ул. Сидора Ковпака (ч/с), пер. Лазковский (ч/с), ул. Жилярди (ч/с) до 20:00 24 октября.

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 112 (п. №1, спаренный стояк), пр. Тракторостроителей, 67-а (п. №2, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 58 (п. №1) до 20:00 24 октября.

Новобаварский район:
ул. Рабкоровская, 24 (стояк) до 20:00 24 октября.

Основянский район:
ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 57/59-в (п. №1, стояк) до 20:00 24 октября.

Слободской район:
ул. Оренбургская, 4, пр. Петра Григоренко, 23, 31 45, ул. Танкопия, 20, 22 до 17:00 24 октября.

Холодногорский район:
ул. Огаревская, 8, ул. Славянская, 6 (п. №2, стояк) до 20:00 24 октября.

Шевченковский район:
ул. Клочковская, 197 (п. №11, стояк), пер. 23 Августа, 7 (п. №4, стояк) до 20:00 24 октября.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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