25.10.2018 08:03

Где в Харькове не будет воды 25 октября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

пр. Московский, 310 (п. №1) до 17:00 25 октября.



Киевский район:

ул. Сидора Ковпака (ч/с), пер. Лазковский (ч/с), ул. Жилярди (ч/с) до 20:00 25 октября.



Московский район:

пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 34-г, 36-а, 38-д, 40-а, пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 156, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 32А до 13:00 25 октября, пр. Тракторостроителей, 112 (п. №1, спаренный стояк), пр. Тракторостроителей, 130 (п. №3), пр. Тракторостроителей, 65-а (п. №4) до 20:00 25 октября; пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 51-г (п. №2, стояк) до 20:00 26 октября.



Немышлянский район:

ул. Амосова, 25 (п. №5-10) до 17:00 25 октября.



Новобаварский район:

ул. Рабкоровская, 24 (стояк) до 20:00 25 октября.



Основянский район:

ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 57/59-в п. №1, стояк) до 20:00 25 октября.



Слободской район:

ул. Танкопия, 6 (п. №12), въезд Фесенковский, 8 (п. №3, стояк) до 20:00 25 октября.



Холодногорский район:

ул. Огаревская, 8 до 20:00 25 октября.



Шевченковский район:

ул. Клочковская, 197 (п. №11, стояк), ул. Есенина, 14 (п. №1, спаренный стояк), пр. Науки (Ленина), 39 (п. №4, стояк), ул. 23 Августа, 75 (п. №3, стояк), пер. 23 Августа, 3 (п. №4, стояк), пр. Победы, 68-б (п. №5, стояк) до 20:00 25 октября.