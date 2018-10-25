Где в Харькове не будет воды 25 октября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
пр. Московский, 310 (п. №1) до 17:00 25 октября.
Киевский район:
ул. Сидора Ковпака (ч/с), пер. Лазковский (ч/с), ул. Жилярди (ч/с) до 20:00 25 октября.
Московский район:
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 34-г, 36-а, 38-д, 40-а, пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 156, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 32А до 13:00 25 октября, пр. Тракторостроителей, 112 (п. №1, спаренный стояк), пр. Тракторостроителей, 130 (п. №3), пр. Тракторостроителей, 65-а (п. №4) до 20:00 25 октября; пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 51-г (п. №2, стояк) до 20:00 26 октября.
Немышлянский район:
ул. Амосова, 25 (п. №5-10) до 17:00 25 октября.
Новобаварский район:
ул. Рабкоровская, 24 (стояк) до 20:00 25 октября.
Основянский район:
ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 57/59-в п. №1, стояк) до 20:00 25 октября.
Слободской район:
ул. Танкопия, 6 (п. №12), въезд Фесенковский, 8 (п. №3, стояк) до 20:00 25 октября.
Холодногорский район:
ул. Огаревская, 8 до 20:00 25 октября.
Шевченковский район:
ул. Клочковская, 197 (п. №11, стояк), ул. Есенина, 14 (п. №1, спаренный стояк), пр. Науки (Ленина), 39 (п. №4, стояк), ул. 23 Августа, 75 (п. №3, стояк), пер. 23 Августа, 3 (п. №4, стояк), пр. Победы, 68-б (п. №5, стояк) до 20:00 25 октября.
День хорош для решения финансовых вопросов и проведения своей линии во всем, что вы считаете нужным. Все то, за что вы давно собирались взяться, лучше осуществить именно сейчас.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Существенных осадков синоптики не обещают.
Каждый четвертый четверг октября во всем мире отмечают День без бумаги. Цель этого праздника – сохранение природных ресурсов, ведь бумагу делают из древесины.
влажн.:
давл.:
ветер: