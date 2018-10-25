25.10.2018 15:38

Вывоз мусора в Харькове с начала года подорожает в 2 раза (ФОТО)

С начала года стоимость за предоставление услуги возрастет. С 11 гривен 54 копеек до 23 гривен 48 копеек за каждого прописанного в квартире.



// Городской Дозор

Поднять тариф для населения, говорят на главном предприятии города по вывозу бытовых отходов, было вынужденной мерой. Действующие тарифы были утверждены горисполкомом еще в 2014 году и ни разу не пересматривались, потому что утверждались на пять лет. Как минимум – их срок подходит к концу. Как максимум – еще 2 фактора также влияют на пересмотр расценок.



Фазиль Аббасов, директор КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов»:

Первое – изменение действующего законодательства в сфере увеличения стоимости заработной платы, т.е. стоимости труда. В старом, действующем тарифе – 1218 гривен минимальная заработная плата, а сейчас – 3762 гривен. Т.е. почти в 2 раза увеличена стоимость трудовых ресурсов, и это является существенным фактором. А вторым фактором является изменение цены на топливо. Т.е. в тарифе, в котором мы работаем, заложенном еще в 2014 году, – 12 гривен за литр, а сегодня мы видим, что стоимость топлива привышает 33-35 гривен. И мы не знаем, на какой стоимости остановиться, на какой период.



Только в 2017 году убытки предприятия составили почти 11 миллионов гривен, а за первое полугодие 2018-го – уже около 9 миллионов, добавляет Фазиль Аббасов. Тарифы, по которым сейчас платят харьковчане, обеспечивают лишь 45% затрат предприятия. Работать себе в убыток предприятие не может, поэтому и возник вопрос об увеличении цены за услуги. Окончательное решение за депутатами городского совета, яки рассмотрят его на ближайшей сессии.



Фазиль Аббасов, директор КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов»:

Заработанные за счет населения средства должны работать на харьковчан. Т.е. на своевременный и надежный вывоз твердобытовых отходов, обеспечение чистоты в городе Харькове. Это главный наш девиз: Сохраним город чистым. Ну и естественно, сохранить предприятие, его развивать, потому что мы считаем, что те объемы, которые мы вывозим, – достаточно большие, и эти объемы обеспечивают чистоту в городе Харькове.