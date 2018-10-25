25.10.2018 16:19

На улице Никитина ремонтируют теплосеть (ФОТО)

Идет реконструкция участка тепловых сетей в Основянском районе.



city.kharkov.ua

Как сообщил сегодня, 25 октября, начальник Основянского филиала КП «Харьковские тепловые сети» Владислав Тимофеев, этот участок длиной 365 м связывает две тепломагистрали, которые проходят по центру города и обеспечивают теплом и горячей водой часть потребителей Основянского и Московского районов. По его словам, эта теплотрасса была введена в эксплуатацию в 1967 году, а ее текущий ремонт выполнялся в 1987-1988 годах. За последние три-четыре года на этом участке теплотрассы было зафиксировано более 30 дефектов.



«Труба пришла в полную негодность, поэтому было принято решение при поддержке Мирового банка заменить этот участок теплосетей. Но финансирование пришло с задержкой, поэтому работы организованы с максимальной скоростью, чтобы как можно быстрее подать тепло и горячую воду в дома харьковчан, выходных у нас нет. Мы укладываем предизолированные трубы, которые защищены от наружной коррозии. Гарантийный срок их эксплуатации - 25 лет», - отметил Владислав Тимофеев.



Он сообщил, что примерно во вторник тепло уже пойдет в местный детский сад, приемник-распределитель для несовершеннолетних и три жилых дома. До конца следующей недели теплоснабжение будет восстановлено в остальных домах - со стороны ул. Военной.



Всего в ходе подготовки к отопительному сезону Основянский филиал КП «ХТС» подготовил 48 котельных, 22 центральных и индивидуальных тепловых пункта. Проведены гидравлические испытания 84,9 км теплосетей, во время которых было выявлено и устранено 156 дефектов.