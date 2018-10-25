25.10.2018 17:50

Средний размер субсидии на Харьковщине в сентябре составил 89,9 грн.

В сентябре 2018 субсидии получали 185,4 тыс. семей – отчет регионального управления статистики.



// tsn.ua

В январе-сентябре 2018 назначены субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг 231,2 тыс. домохозяйств (учитывая домохозяйства, обратившихся за субсидиями в 2017, но назначены они были только в 2018).

В харьковсих селах субсидии получали в четыре раза реже, чем в городах (41,9 тыс. домохозяйств против 189,3 тыс)

Существенно отличался размер субсидии в городах и селах.

Так, если общая сумма назначенных субсидий составила 63,8 млн.грн., то из нее в городах назначили - 56,3 млн.грн, в сельской местности - 7,5 млн.грн.

Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство Харьковщины в сентябре 2018 по области составил 89,9 грн.