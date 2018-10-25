25.10.2018 18:40

Харьковчанам вернули наличными долги по субсидиям за 2017 год

Средний размер субсидии наличными, по данным облстата, составил без малого 3 000 грн.



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С начала года 15,9 тыс. Домохозяйств области были назначены субсидии наличными на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива (учитывая домохозяйства, обратившихся за субсидиями в 2017, но назначены им были только в 2018)

В городах за подобными компенсациями обратились - 3,8 тыс. семей, в сельской местности - 12,1 тыс. домохозяйств.

Общая сумма назначенных субсидий составила 46,2 млн.грн,

Треть из нее получили горожане - 11,9 млн.грн, в селах наличными получили - 34,3 млн.грн.

Средний размер назначенной субсидии наличными на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива на одно домохозяйство в сентябре 2018 составил 2950,9 грн.