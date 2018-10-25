Главная Новости ЖКХ Харьковчанам вернули наличными долги по субсидиям за 2017 год
25.10.2018  18:40   

Харьковчанам вернули наличными долги по субсидиям за 2017 год

Средний размер субсидии наличными, по данным облстата, составил без малого 3 000 грн.


// facebook

С начала года 15,9 тыс. Домохозяйств области были назначены субсидии наличными на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива (учитывая домохозяйства, обратившихся за субсидиями в 2017, но назначены им были только в 2018)

В городах за подобными компенсациями обратились  - 3,8 тыс. семей, в сельской местности - 12,1 тыс. домохозяйств.

Общая сумма назначенных субсидий составила 46,2 млн.грн,

Треть из нее получили горожане - 11,9 млн.грн, в селах наличными получили - 34,3 млн.грн.

Средний размер назначенной субсидии наличными на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива на одно домохозяйство в сентябре 2018 составил 2950,9 грн.

Источник:   ГУ Статистики по Харьковской области
 Тэги:  субсидия, долг, харьков, отопление, возмещение
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.10 ЖКХ Средний размер субсидии на Харьковщине в сентябре составил 89,9 грн. 24.10 Власть Харьковчанам посоветовали, как избежать очередей за субсидиями 19.10 Власть Субсидии будут, но не для всех – получить транш МВФ важнее
 
 

Видео

На Чугуевщине село Зарожное отметило 371-летие
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 