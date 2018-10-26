26.10.2018 09:02

Где в Харькове не будет воды 26 октября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

пр. Московский, 310 (п. №1, стояк) до 20:00 26 октября.



Киевский район:

ул. Шишковская, 12 (стояк) до 20:00 26 октября.



Московский район:

пр. Тракторостроителей, 112 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 26 октября.



Немышлянский район:

Салтовское шоссе, 246-а, ул. Амосова, 5 до 15:00 26 октября, б-р Богдана Хмельницкого, 12 (п. №4, стояк) до 20:00 26 октября.



Новобаварский район:

ул. Академика Богомольца, 7 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 26 октября.



Слободской район:

ул. Киргизская, 9-а, 9-б до 18:00 26 октября, ул. Танкопия, 6 (п. №12, стояк) до 20:00 26 октября.



Холодногорский район:

ул. Большая Панасовская (Котлова), 195 (п. №1) до 17:00 26 октября; ул. Золочевская, 21 (п. №1) до 20:00 26 октября.



Шевченковский район:

ул. 23 Августа, 75 (п. №3, стояк), пер. 23 Августа, 3 (п. №4, стояк), ул. 23 Августа, 77 (п. №2, стояк) до 20:00 26 октября.