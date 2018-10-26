Где в Харькове не будет воды 26 октября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
пр. Московский, 310 (п. №1, стояк) до 20:00 26 октября.
Киевский район:
ул. Шишковская, 12 (стояк) до 20:00 26 октября.
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 112 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 26 октября.
Немышлянский район:
Салтовское шоссе, 246-а, ул. Амосова, 5 до 15:00 26 октября, б-р Богдана Хмельницкого, 12 (п. №4, стояк) до 20:00 26 октября.
Новобаварский район:
ул. Академика Богомольца, 7 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 26 октября.
Слободской район:
ул. Киргизская, 9-а, 9-б до 18:00 26 октября, ул. Танкопия, 6 (п. №12, стояк) до 20:00 26 октября.
Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 195 (п. №1) до 17:00 26 октября; ул. Золочевская, 21 (п. №1) до 20:00 26 октября.
Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 75 (п. №3, стояк), пер. 23 Августа, 3 (п. №4, стояк), ул. 23 Августа, 77 (п. №2, стояк) до 20:00 26 октября.
Любые дела, требующие умственной работы, будут даваться легче обычного. Главное – собрав волю в кулак, преодолеть свою лень и пассивность.
В пятницу начнется переход от холодного циклона к теплу. Дождливая погода сохранится, синоптики обещают «долгоиграющие», но несильные осадки, ночью с мокрым снегом.
26 октября 1492 года был изобретен карандаш с грифелем.
влажн.:
давл.:
ветер: