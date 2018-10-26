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26.10.2018  16:32   

Старый жилой фонд Харькова получил вторую жизнь

Коммунальщики капитально ремонтируют дома в Новобаварском районе города.


// Городской Дозор

Вход в подвальное помещение этой пятиэтажки по улице Марьинской, 11 то начал крошиться и довольно сильно. Этот дом, как и другие в микрорайоне, старой застройки. Чтобы предупредить дальнейшее разрушение конструктива, люди обратились в администрацию района. Объект обследовали, коммунальщики уже завершают его восстановление.

Богдан Долина, директор КП «Харьковспецстрой»
Он был в аварийном состоянии. Кирпич за время эксплуатации стал вываливаться, и в любой момент конструктив мог разрушиться. Была восстановлена кирпичная кладка, была отремонтирована отмостка возле этой кирпичной кладки. В настоящий момент ведутся штукатурные работы и усиление этого здания.

А это двухэтажка по улице Колонной, 6. Этот дом также из так называемого старого жилищного фонда Харькова. Однако после проведенных коммунальщиками работ так и не скажешь. Здание получило вторую жизнь. Восстановление, о котором просили люди, продолжается поэтапно, и оно наглядное.

Богдан Долина, директор КП «Харьковспецстрой»:
Дом стоит у нас в текущем ремонте по планам. Дом очень старый. Люди обращались к нашему городскому голове по поводу его ремонта. Здесь местами, где она текла, отремонтировали кровлю. Отремонтировали подъезды. И сейчас, пока погода позволяет, мы ремонттруем цоколи. Также обнаружено, что в следствии эксплуатации разрушилась отмостка. В этом году мы её тоже сделаем.

 

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Тэги:  ремонт, харьков, подъезд
 
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