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28.10.2018  15:49   

В детском саду на Салтовке открыли дополнительную группу

Детсад расположен на улице Дружбы Народов.


//city.kharkov.ua
Новую группу для дошкольников открыли в детском саду №108 «Алиса» (ул. Дружбы Народов, 219) в Киевском районе.
 
В комнатах установлена новая мебель, закуплены новые игрушки. Группу будет посещать 31 ребенок младшего дошкольного возраста.
 
Заместитель председателя Администрации Киевского района Владимир Ивлев поздравил коллектив детского сада, родителей и детей с открытием новой группы. Он отметил, что для детей старались сделать максимально комфортные условия, чтобы они росли здоровыми и счастливыми.
 
По случаю открытия группы на территории детского сада посадили ель, для детей провели интерактивные игры и прошел небольшой концерт.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  детки сад, открыта группа, харьков
 
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