28.10.2018 15:49

В детском саду на Салтовке открыли дополнительную группу

Детсад расположен на улице Дружбы Народов.



//city.kharkov.ua

Новую группу для дошкольников открыли в детском саду №108 «Алиса» (ул. Дружбы Народов, 219) в Киевском районе.

В комнатах установлена новая мебель, закуплены новые игрушки. Группу будет посещать 31 ребенок младшего дошкольного возраста.

Заместитель председателя Администрации Киевского района Владимир Ивлев поздравил коллектив детского сада, родителей и детей с открытием новой группы. Он отметил, что для детей старались сделать максимально комфортные условия, чтобы они росли здоровыми и счастливыми.

По случаю открытия группы на территории детского сада посадили ель, для детей провели интерактивные игры и прошел небольшой концерт.