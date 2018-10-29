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29.10.2018  08:00   

Где в Харькове не будет воды 29 октября

В части домов города временно прекращено водоснабжение (по состоянию на 07:00).


://vodokanal.kharkov.ua

Индустриальный район
пр. Московский, 310 (п. №1, стояк), ул. Мира, 36 (п. №1, спаренный стояк), ул. Грицевца, 17(п. №3, стояк) до 20:00 29.10.18 г.

Киевский район
ул. Старошишковская, 6 (п. №5, стояк), ул. Астрономическая, 39 (п. №2, стояк),  ул. Барабашова, 46-а (п. №1, стояк)  до 20:00 29.10.18 г.

Московский район
ул. Героев Труда, 33-в до 13:00 29.10.18 г., пр. Тракторостроителей, 112 (п. №1, спаренный стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 59-а (п. №5, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 17 (п. №2, стояк) до 20:00 29.10.18 г.

Основянский район
ул. Новомясницкая, 6 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 29.10.18 г.

Слободской район
ул. Танкопия, 6 (п. №12, стояк), пр. Гагарина, 49-а (п. №4) до 20:00 29.10.18 г.

Холодногорский район
пер. Винницкий (ч/с), пер. Фастовский (ч/с), ул. Бориса Шрамка (Дацько) (ч/с), ул. Золочевская, 30/1 (п. №1, стояк), ул. Ильинская, 67 (п. №3, стояк) до 20:00 29.10.18 г.

Шевченковский район
ул. Космическая, 25 (п. №3, стояк), пр. Науки (Ленина), 54 (п. №5, спаренный стояк), ул. Культуры, 18 (п. №1, спаренный стояк), ул. Деревянко, 1 (п. №5, стояк), ул. Отакара Яроша, 37 (п. №2), ул. Клочковская, 276-б (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 15 (п. №2), ул. Деревянко, 7 (п. №5, стояк), ул. Шекспира, 12-а (п. №3), ул. Отакара Яроша, 61-а (п. №1, спаренный стояк), ул. Есенина, 18 (п. №2, спаренный стояк), пр. Победы, 68-г (п. №1, стояк), пер. 23 Августа, 3 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 29.10.18 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков, плановый, водоканал
 
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