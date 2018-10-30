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30.10.2018  08:14   

Где в Харькове не будет воды 30 октября

В части домов города временно прекращено водоснабжение (по состоянию на 07:00)


://vodokanal.kharkov.ua

Индустриальный район: 
пр. Московский, 310 (п. №1, стояк) до 20:00 30.10.18 г.

Киевский район: 
ул. Метростроителей, 20, 22, ул. Гвардейцев Широнинцев, 111, пос. Лесной (ч/с) до 20:00 30.10.18 г.

Московский район: 
пр. Тракторостроителей, 112 (п. №1, спаренный стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 62 (п. №4, стояк), пр. Тракторостроителей, 110-а (п. №3, стояк), пр. Тракторостроителей, 162-б (п. №3, стояк), ул. Валентиновская  (Блюхера), 46 (п. №6, стояк), пр. Тракторостроителей, 69-а (п. №7, стояк) до 20:00 30.10.18 г.

Немышлянский район: 
бульвар Академика Юрьева, 19 (п. №4, стояк) до 20:00 30.10.18 г.

Новобаварский район: 
ул. Полтавский Шлях, 175 (п. №9, стояк) до 20:00 30.10.18 г.

Основянский район: 
пер. Аптекарский, 17 (п. №1, стояк) до 20:00 30.10.18 г.; ул. Новомясницкая, 6 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 31.10.18 г.

Слободской район: 
ул. Киргизская, 9-б до 18:00 30.10.18 г., ул. Танкопия, 6 (п. №12, стояк) до 20:00 30.10.18 г.

Шевченковский район: 
ул. Деревянко, 1 (п. №5, стояк), ул. Деревянко, 7 (п. №5, стояк), пер. 23 Августа, 3 (п. №1, спаренный стояк), ул. Клочковская, 199-б (стояк), ул. Тобольская, 41-а (п. №1) до 20:00 30.10.18 г.

Источник:   Харьквоводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков, плановый, водоканал
 
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