30.10.2018 14:30

Игорь Терехов: Пуск тепла в Харькове проходит согласно графикам и ситуация является контролируемой

Об этом заявил первый вице-мэр, комментируя подключение к системам теплоснабжения как помещений социальной сферы так и всего жилого фонда.



://city.kharkov.ua

«Мы вышли на уровень 92% по включениям объектов социальной сферы. Это имеется виду: больницы, детские садики и школы. То, что касается жилого фонда, я уже говорил, что мы на уровне 80% по жилому фонду.

Да, у нас есть определенные вопросы. Да, у нас есть моменты, когда мы должны выходить на специальные режимы, чтоб подключить отопление. Есть, конечно, нештатные ситуации. Но они были, есть и будут. Они есть в любом городе.

Я хочу сказать, что у нас сегодня созданы оперативные бригады, которые выезжают на ту или иную аварию, на то или иное завоздушивание - и оперативно все устраняют.

Мы сегодня идем в графике подключения. Запущена ТЭЦ-5 и мы постепенно выходим на те плановые режимы, которые запланировали», - подчеркнул в интервью первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов