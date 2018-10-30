Главная Новости ЖКХ Игорь Терехов: Пуск тепла в Харькове проходит согласно графикам и ситуация является контролируемой
30.10.2018  14:30   

Игорь Терехов: Пуск тепла в Харькове проходит согласно графикам и ситуация является контролируемой

Об этом заявил первый вице-мэр, комментируя подключение к системам теплоснабжения как помещений социальной сферы так и всего жилого фонда.


://city.kharkov.ua

«Мы вышли на уровень 92% по включениям объектов социальной сферы. Это имеется виду: больницы, детские садики и школы. То, что касается жилого фонда, я уже говорил, что мы на уровне 80% по жилому фонду.

Да, у нас есть определенные вопросы. Да, у нас есть моменты, когда мы должны выходить на специальные режимы, чтоб подключить отопление. Есть, конечно, нештатные ситуации. Но они были, есть и будут. Они есть в любом городе.  

Я хочу сказать, что у нас сегодня созданы оперативные бригады, которые выезжают на ту или иную аварию, на то или иное завоздушивание - и оперативно все устраняют.

Мы сегодня идем в графике подключения. Запущена ТЭЦ-5 и мы  постепенно выходим на те плановые режимы, которые запланировали», - подчеркнул в интервью первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов

 

Источник:   Городской Дозор
 Тэги:  тепло, харьков, терехов, подключение, завоздушивание, бригады, оперативные, социальные, объекты, жилые
 
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