30.10.2018 19:29

В Харькове снесли больше сотни незаконных строений

В городе продолжается кампания по демонтажу незаконно размещенных сооружений. Всего в этом году снесли уже 138 объектов.



// Харьковские известия

Один из них был расположен в Немышлянском районе, на Московском проспекте, 254.



Владелец этого строения проигнорировал предписание на приведение в соответствие всех необходимых бумаг. И теперь за него взялись строители.



«Указанный объект был выявлен Департаментом территориального контроля в порядке мониторинга. Инспекторами Департамента были направлены запросы. Обнаружено, что данный объект находится самовольно, в связи с этим вывешено предписание с требованием демонтировать указанный объект в трехдневный срок. Оказанные требование были проигнорированы собственником, в связи с этим сейчас осуществляется демонтаж в принудительном порядке», – рассказал заместитель начальника отдела контроля за размещением МАФ и временных сооружений Евгений Михайлов.



Вообще, говорит Евгений Михайлов, все владельцы временных сооружений, не оформившие разрешительные документы, не имеют права их устанавливать и работать.



Рабочие профильного Департамента сначала вручают предписание. В случае же нереагирования исполкомом принимается решение о принудительном сносе.



«В этом году уже демонтировано 138 объектов по территории города Харькова. В том числе, в течении двух последних месяцев демонтировано 65 объектов. Еще будет демонтировано до конца этого месяца свыше 500 квадратных метров», – рассказал Евгений Михайлов.