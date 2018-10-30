В Харькове снесли больше сотни незаконных строений

В городе продолжается кампания по демонтажу незаконно размещенных сооружений. Всего в этом году снесли уже 138 объектов.
Один из них был расположен в Немышлянском районе, на Московском проспекте, 254.
Владелец этого строения проигнорировал предписание на приведение в соответствие всех необходимых бумаг. И теперь за него взялись строители.
«Указанный объект был выявлен Департаментом территориального контроля в порядке мониторинга. Инспекторами Департамента были направлены запросы. Обнаружено, что данный объект находится самовольно, в связи с этим вывешено предписание с требованием демонтировать указанный объект в трехдневный срок. Оказанные требование были проигнорированы собственником, в связи с этим сейчас осуществляется демонтаж в принудительном порядке», – рассказал заместитель начальника отдела контроля за размещением МАФ и временных сооружений Евгений Михайлов.
Вообще, говорит Евгений Михайлов, все владельцы временных сооружений, не оформившие разрешительные документы, не имеют права их устанавливать и работать.
Рабочие профильного Департамента сначала вручают предписание. В случае же нереагирования исполкомом принимается решение о принудительном сносе.
«В этом году уже демонтировано 138 объектов по территории города Харькова. В том числе, в течении двух последних месяцев демонтировано 65 объектов. Еще будет демонтировано до конца этого месяца свыше 500 квадратных метров», – рассказал Евгений Михайлов.
Сегодня нет ничего невозможного. Любовь, общение, деньги – вот приоритеты этого дня, и в этих областях сегодня легче всего одерживать победы.
По прогнозам синоптиков вторник будет самым теплым днем недели. Утром туман, днем облачно с прояснениями, без существенных осадков.
В народе этот день назывался Осия Колесник.
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