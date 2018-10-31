31.10.2018 08:05

Где в Харькове не будет воды 31 октября

В части домов города временно прекращено водоснабжение (по состоянию на 07:00)



://vodokanal.kharkov.ua

Киевский район:

ул. Метростроителей, 20, 22, ул. Гвардейцев Широнинцев, 111, пос. Лесной (ч/с), ул. Омская (ч/с) до 20:00 30.10.18 г., пр. Академика Курчатова, 4, 6, 8, ул. Шишковская, 5(п. №1, стояк) до 20:00 31.10.18 г.

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 62 (п. №4, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 46 (п. №6, стояк) до 20:00 30.10.18 г.; пр. Тракторостроителей, 162-б (п. №3, стояк) до 20:00 31.10.18 г.; ул. Героев Труда, 33-в до 20:00 30.11.18 г.

Немышлянский район:

ул. Немышлянская (ч/с), ул. Водопроводная (ч/с), ул. Паровозная (ч/с) до 20:00 30.10.18 г.

Новобаварский район:

ул. Селянская, 24 (п. №1) до 20:00 30.10.18 г.

Основянский район:

ул. Сохора, 9-а, пр. Гагарина, 312, 312-а, 314, 314-а до 19:00 30.10.18 г.

Слободской район:

ул. Спиридоновская (ч/с), пр. Московский, 96, пр. Московский, 96-а, пр. Московский, 102/112, ул. Спиридоновская, 15, пер. Брянский, 5, 5-а до 19:00 30.10.18 г.; ул. Киргизская, 9-б до 20:00 30.10.18 г.

Шевченковский район:

пр. Победы, 68, 68-б,в,г, 70, 72, 72-в,г, 74, 74-а, 76 до 19:00 30.10.18 г., ул. Тобольская, 41-а (п. №1, стояк) до 20:00 30.10.18 г.; ул. Новгородская, 2, 4, 4-а, ул. Клочковская, 186-б до 20:00 30.10.18 г.; ул. Архитекторов, 34 (под. №1), ул. Деревянко, 1 (п. №5, стояк), ул. Деревянко, 7 (п. №5, стояк), пр. Победы, 52-б (п. №4, стояк), ул. Балакирева, 20 (п. №5, стояк), ул. Ахсарова, 7 (п. №3, стояк), пер. 23 Августа, 3 (стояк), ул. Шекспира, 16 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 31.10.18 г.