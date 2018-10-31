31.10.2018 18:56

КП «КВБО» планирует обновить технику для вывоза мусора

В КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» поделились планами по обновлению автопарка и его развития в целом.



// Городской Дозор

На предприятии, занимающемся вывозом мусора в Харькове, собираются обновить автопарк. Сейчас он насчитывает около 170 единиц спецтехники. Среди них 70 мусоровозов, 34 из них – новые и современные. К концу года появится еще 4 спецмашины. Также тракторы, самосвалы и погрузчики. Техника в рабочем состоянии, однако ее ресурс скоро будет исчерпан. Поэтому для полной, 100% комплектации необходимы новые бункеровозы, отмечают в КП.

«Сегодня у нас в эксплуатации есть около 500 единиц 80-кубовых бункеров. В городе работает 25 бункеровозов, но для обеспечения и для расстановки новых бункеров нам необходимо еще 10 бункеровозов надёжного транспорта, ведь они «пробегают» в день 200-300 километров. Эксплуатируются днём и ночью, при любой погоде. Поэтому мы в первую очередь смотрим на те марки транспорта, которые являются надёжными и обеспечат нашу работу круглый год, 365 дней в году», – поделился планами директор КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» Фазиль Аббасов.



Не забывают на предприятии и об обновлении контейнеров, добавляет Фазиль Аббасов. Эта программа уже действует не первый год. Старые постепенно меняют на новые, европейского образца.



«У нас сейчас 65 % полностью заменено контейнеров на придомовых территориях города Харькова. Остаётся 30-35%, это около 2 500 единиц, которые нужно заменить. Я думаю, что это будет в ближайшем будущем, сейчас мы этим занимаемся. Мы в этом году установим 1 000 единиц. А остальные - это дело 2019 года», – добавил Фазиль Аббасов.