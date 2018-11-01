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01.11.2018  08:19   

Где в Харькове не будет воды 1 ноября

В части домов города временно прекращено водоснабжение (по состоянию на 07:00)


://vodokanal.kharkov.ua

Киевский район: 
ул. Метростроителей, 20, 22, ул. Гвардейцев Широнинцев, 111, ул. Дружбы Народов, 241, пр. Академика Курчатова, 4, ул. Шишковская, 5 (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 4 (п. №1, спаренный стояк), ул. Академика Павлова, 311 (п. №5, стояк), ул. Героев Труда, 12 (п. №5, стояк) до 20:00 01.11.18 г.

Московский район: 
ул. Гвардейцев Широнинцев, 62 (п. №4, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 44-а (стояк), ул. Академика Павлова, 134/16 (п. №3, стояк), пр. Тракторостроителей, 90-а (стояк) до 20:00 01.11.18 г.

Новобаварский район: 
ул. Лютовская, 30, пр. Любови Малой (Постышева), 24 (п. №2, стояк), ул. Селянская, 24 (п. №1) до 20:00 01.11.18 г.

Холодногорский район: 
пер. Верховский, 5 (п. №4, стояк), ул. Полтавский Шлях, 130/132 (п. №1) до 20:00 01.11.18 г.

Шевченковский район: 
ул. Тургеневская (ч/с), пер. Криничный (ч/с), ул. Деревянко, 1 (п. №5, стояк), ул. Деревянко, 7 (п. №5, стояк), ул. Ахсарова, 7 (п. №3, стояк), ул. Ахсарова, 25 (п. №1, стояк) до 20:00 01.11.18 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков, плановый, водоканал
 
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