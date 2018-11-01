01.11.2018 14:11

На одной из важнейших артерий Харькова меняют тепломагистраль (ФОТО)

Реконструкция сети теплоснабжения ведется вдоль пр. Московского, начиная от дома №96-а.



city.kharkov.ua

Как сообщил сегодня, 1 ноября, заместитель главного инженера Слободского филиала КП «Харьковские тепловые сети» Андрей Майстренко, работы на этом участке были начаты в сентябре. Реконструкция проводится в рамках проекта «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины», который реализуется КП «ХТС» совместно с Международным банком реконструкции и развития.



По словам Андрея Майстренко, эта тепломагистраль была смонтирована в 1945 году, и на сегодняшний день имеет большой коррозийный износ. Только за последние четыре года на этом участке было ликвидировано более 45 аварий. В ходе реконструкции теплотрассы планируется проложить вместо старых двух труб диаметром 400 мм одну трубу в полиуретановой изоляции диаметром 600 мм. Срок ее эксплуатации – 25 лет. Замена трубы с применением новых технологий позволит значительно сэкономить ресурсы предприятия - как в плане потребления теплоносителя, так и в плане ремонта сетей.



«По предварительным подсчетам, мы должны сэкономить за год 2 млн грн. Планируется, что часть теплотрассы будет вынесена подальше от дома, то есть труба будет уложена в новом канале, а часть магистрали будет проложена в уже существующем. Сейчас мы демонтируем старую трубу, после чего будем укладывать новую», - отметил Андрей Майстренко.



По его словам, сложности в работе вызывает то, что через теплотрассу проходят другие инженерные коммуникации - газовые и водопроводные магистрали, сети связи и пр.



Также он сообщил, что в ходе реконструкции сети в камерах устанавливается дополнительное оборудование, которое позволит получать оперативную информацию в случае утечки и своевременно ее устранять.



Отметим, что на время проведения ремонтных работ все абоненты остаются с теплом: часть жилых домов была переподключена к другим теплосетям, для оставшихся проложили временные источники тепла.



Всего на Московском проспекте планируется заменить около 0,5 км теплотрассы. Все работы предполагается завершить до конца ноября.