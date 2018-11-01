01.11.2018 15:40

Завод по переработке ТБО в Харькове стоимостью $26,7 млн заработает в конце 2019г

Завод по переработке твердых бытовых отходов (ТБО) в г.Дергачи Харьковской области будет введен в эксплуатацию в конце 2019 года, сообщил заместитель мэра Харькова по вопросам ЖКХ Андрей Руденко.



://interfax.com.ua

Плановая мощность комплекса по переработке ТБО – 400 тыс. тонн в год. Контрактная стоимость строительства – $26,722 млн. Финансирование – 100% за счет кредитных средств Всемирного банка в рамках инвестиционного проекта «Развитие городской инфраструктуры – 2», - сообщил А.Руденко в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

По его информации, заказчиком проекта и оператором завода выступает КП «Муниципальная компания обращения с отходами». Комплекс будет обслуживать Харьков и территорию прилегающих районов Харьковской области – Дергачевского, Харьковского и Золочевского.

Завод будет производить 16 тыс. МВт электроэнергии в год в первый год эксплуатации, позже мощность планируется довести до 53 тыс. МВт в год (на 10-й год эксплуатации). По словам А.Руденко, увеличить мощность планируется за счет утилизации полигонного газа, что также позволит сократить выбросы газов, эквивалентных 58 тыс. тонн СО2 в первый год и 194 тыс. тонн – на 10-й год эксплуатации.

Как сообщалось, правительство утвердило проект по строительству данного завода в августе-2017. Инициатором проекта выступила Харьковская областная государственная администрация. Общая площадь участка под строительство – 39,6 га.