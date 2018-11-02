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02.11.2018  08:17   

Где в Харькове не будет воды 2 ноября

В части домов города временно прекращено водоснабжение (по состоянию на 07:00)


://vodokanal.kharkov.ua

Индустриальный район: 
ул. Свистуна (Северная), 7 (п. №1, стояк) до 20:00 02.11.18 г.

Киевский район: 
пос. Лесной (ч/с) до 16:00 02.11.18 г.; пр. Академика Курчатова, 4, ул. Шишковская, 5 (п. №1, спаренный стояк), ул. Академика Павлова, 311 (п. №5, стояк), ул. Героев Труда, 4 (п. №1, стояк), ул. Чайковского, 33-б (п. №3, стояк) до 20:00 02.11.18 г.

Московский район: 
ул. Светлая, 8-а (п. №2, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 62 (п. №4, стояк) до 20:00 02.11.18 г.

Новобаварский район: 
ул. Лютовская, 30 до 20:00 02.11.18 г.

Слободской район: 
ул. Ньютона, 115/2 (п. №1, стояк) до 20:00 02.11.18 г.

Шевченковский район: 
пер. Рогатинский (ч/с), проезд Рогатинский (ч/с), ул. Клочковская, 61/63, пер. Рогатинский, 4, 5, 8, 10, 17, 19 до 18:00 02.11.18 г.; ул. Тургеневская (ч/с), пер. Криничный (ч/с), ул. Балакирева (ч/с),  ул. Ахсарова, 7 (п. №3, стояк), ул. Отакара Яроша, 49 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 34 (п. №3, стояк) до 20:00 02.11.18 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков, плановый, водоканал
 
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