02.11.2018 16:10

За сентябрь харьковчане заплатили 115% от начисленных сумм за коммуналку

Ужесточение условий выдачи субсидий заставило часть домохозяйств активно гасить долги, в надежде получить вожделенную «компенсацию» от государства.



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В сентябре 2018 населением области оплачено за жилищно-коммунальные услуги 452,4 млн. грн (115,9% 1 начисленных за этот период сумм) за поставки электроэнергии - 187,0 млн. грн (95,1% начисленных за этот период сумм).

Однако не все так радужно – за электроэнергию оплачено только 95,1% от начисленнях сумм (187,0 млн.грн)

На конец сентября 2018 задолженность населения по оплате за поставки природного газа составила 2034,0 млн.грн

Задолженность за централизованное отопление и снабжение горячей водой приближается к очередной психологической отметке - 1,9 млрд.грн и почти в 10 раз превышает задолженность по газу. Данный факт делает погашение ТЕЦ своих долгов перед поставщиками газа еще призрачнее.

За централизованное снабжение холодной воды и водоотвод – 356,4 млн. грн,

Примерно ту же сумму должны жилкомсервису за содержанию домов и сооружений и придомовых территорий - 316,3 млн.грн,

Перед очередным подорожанием харьковчане задолжали за вывоз бытовых отходов - 89,4 млн.грн.

По поставке электрической энергии долг стремится к полумиллиарду (- 440,8 млн.грн.) при дисциплине оплаты только 95% от выставленных счетов.

Многие жители Харьковщины не хотят даже признавать растущих долгов. Согласно постановления Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848 и от 27.06.2003 № 976 в январе-сентябре 2018 с населением было заключено 2,7 тыс. Договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму всего лишь 14,3 млн.грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров, составила 3,8 млн.грн.