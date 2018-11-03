03.11.2018 18:41

Для подготовки к зиме харьковчане получили 42 «теплых кредита»

В 2018 году ОСМД и жилищно-строительные кооперативы получили 42 «теплых» кредита. В прошлом году выдали 26, сообщили в пресс-службе ХОГА.



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Для этого из бюджета выделили 1,3 млн гривен. За эти деньги харьковчанам компенсируют 20% стоимости оборудования и материалов. Под "теплыми" кредитами подразумевается замена окон и дверей в местах общего пользования, оборудование индивидуальных тепловых пунктов, тепловая модернизация и систем освещения, установка счетчиков теплоэнергии.

По словам директора Департамента ЖКХ и развития инфраструктуры Сергея Магдисюка, удалось погасить 31 кредит. Программа набирает популярности среди харьковчан, поэтому в 2018 году на "теплые" кредиты дополнительно выделили еще 100 млн гривен.

В 2018 году программой «Стимулирование объединений совладельцев многоквартирных домов, жилищностроительных кооперативов к внедрению энергоэффективных технологий» воспользовались 2125 человек. Она рассчитана до 2020 года