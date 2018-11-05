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05.11.2018  08:09   

Где в Харькове не будет воды 5 нобря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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 В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район: 
ул. Грицевца, 52 (п. №1, стояк) до 17:00 05.11.18 г.; ул. Северина Потоцкого, 34-а (п. №1) до 20:00 05.11.18 г.

Киевский район: 
ул. Шишковская, 5(п. №1, спаренный стояк) до 17:00 05.11.18 г.; ул. Старошишковская, 7 (п. №3, стояк), 12 (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 12 (п. №9, стояк) до 20:00 05.11.18 г.

Московский район: 
ул. Гвардейцев Широнинцев, 62 (п. №4, стояк), ул. Академика Павлова, 134/16 (п. №3, стояк), ул. Академика Павлова, 132-а (п. №2, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 67 (п. №2), ул. Гвардейцев Широнинцев, 43-в (п. №1, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 235 (п. №1), пр. Тракторостроителей, 110-б (п. №3), пр. Тракторостроителей, 94 (п. №1), ул. Академика Павлова, 162-ж (п. №4), ул. Гвардейцев Широнинцев, 49-а (п. №2, стояк) до 20:00 05.11.18 г.

Немышлянский район: 
ул. Харьковских Дивизий, 11/2 (п. №2, стояк), 14 (кор. №2, п. №3, стояк) до 20:00 05.11.18 г.

Новобаварский район: 
ул. Катаева, 9 (п. №1, стояк) до 20:00 05.11.18 г.

Слободской район: 
ул. Танкопия, 6 (п. №13, стояк), ул. Полевая, 4 (п. №3, стояк), пр. Петра Григоренко, 10-а (п. №1, стояк) до 20:00 05.11.18 г.

Холодногорский район: 
ул. Большая Панасовская (Котлова), 224 (п. №2, стояк), 226 (п. №2), ул. Ильинская, 59 (п. №2) до 20:00 05.11.18 г.

Шевченковский район: 
ул. 23 Августа, 42 (п. №4, спаренный стояк), пр. Победы, 52-а (п. №2, стояк), пр. Науки (Ленина), 41/43 (п. №2, стояк) до 20:00 05.11.18 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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