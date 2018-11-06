Для техники КВБО построят сервисный центр

В следующем году истекает гарантийный срок закупленной техники для уборки мусора, и коммунальщикам придется самостоятельно заботиться о ее работоспособности.
В городском КП по вывозу бытовых отходов планируют уже в следующем году построить современный центр по обслуживанию новых спецмашин. Такой мастерской на предприятии не было со дня его основания.
«Мы разработали проектно-сметную документацию, она сейчас проходит госэкспертизу, и в следующем году начнём строительство за счёт собственных средств сервисного центра на 7-10 боксов, естественно, с мойкой, с современным диагностическим оборудованием, соответствующими специалистами. Я думаю, что до конца года мы эту задачу выполним. Так как трехлетни срок гарантийный срок техники, которая используется у нас, истекает в следующем году, а далее эту эстафету мы должны взять сами. Эксплуатировать, ремонтировать», – рассказал директор КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» Фазиль Аббасов.
Кроме того, говорит Фазиль Аббасов, на предприятии продолжается работа по разработке специализированного компьютерного оборудования для работы по своевременному и качественному вывоз отходов.
«Ведётся цифрация всех контейнеров объёмами 0,9 и 1,1 по всему городу Харькову и в автомобиле будет размещён планшет для водителя в надёжном месте и диспетчер будет в режиме онлайн видеть работу водителя. Его объёмы вывозов, утилизации. Т.е. качество работы данного водителя. Эта работа скорее всего завершится в 2019-м году», – сообщил Фазиль Аббасов.
День идеален для переговоров, обсуждений и презентации новых проектов. Пора осуществить то, что вы уже давно запланировали, но на что не решались.
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6 ноября объявлено Международным днем предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.
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