Где в Харькове не будет воды 5 нобря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
пр. Московский, 300 (п. №8, стояк) до 20:00 8 ноября.
Киевский район:
ул. Гоголя, 5, 13, ул. Потебни, 18 ул. Шишковская, 5 (п. №1, спаренный стояк), ул. Старошишковская, 12 (п. №1, стояк), ул. Метростроителей, 20 (стояк), ул. Академика Проскуры, 5 (п. №2, стояк) до 20:00 7 ноября.
Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 43-в (п. №1, стояк), ул. Познанская, 8-б (стояк) до 20:00 7 ноября.
Слободской район:
ул. Танкопия, 8 (п. №6, стояк), пр. Героев Сталинграда, 7 (п. №4, стояк) до 20:00 7 ноября.
Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 226 (п. №2, стояк) до 20:00 7 ноября.
Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 73 (п. №2, стояк) до 17:00 7 ноября; ул. Клочковская, 342, 344, ул. Отакара Яроша, 61 (п. №7, стояк), ул. Балакирева, 25 до 20:00 7 ноября; ул. 23 Августа, 42 (п. №4, стояк), пр. Победы, 52-а (п. №2, стояк) до 20:00 8 ноября.
Осторожнее со своими чувствами и желаниями: обычный шоппинг может вылиться в массу бессмысленных трат, а вечеринка с друзьями – затянуться до утра.
Уже с самого утра распогодится, и ничто не будет напоминать о пасмурных предрассветных часах. Без осадков.
7 ноября 1928 года в Харькове был торжественно открыт Госпром – первый советский 13-этажный небоскреб, памятник архитектуры в стиле конструктивизма.
влажн.:
давл.:
ветер: