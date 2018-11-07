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07.11.2018  08:09   

Где в Харькове не будет воды 5 нобря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
пр. Московский, 300 (п. №8, стояк) до 20:00 8 ноября.

Киевский район:
ул. Гоголя, 5, 13, ул. Потебни, 18 ул. Шишковская, 5 (п. №1, спаренный стояк), ул. Старошишковская, 12 (п. №1, стояк), ул. Метростроителей, 20 (стояк), ул. Академика Проскуры, 5 (п. №2, стояк) до 20:00 7 ноября.

Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 43-в (п. №1, стояк), ул. Познанская, 8-б (стояк) до 20:00 7 ноября.

Слободской район:
ул. Танкопия, 8 (п. №6, стояк), пр. Героев Сталинграда, 7 (п. №4, стояк) до 20:00 7 ноября.

Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 226 (п. №2, стояк) до 20:00 7 ноября.

Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 73 (п. №2, стояк) до 17:00 7 ноября; ул. Клочковская, 342, 344, ул. Отакара Яроша, 61 (п. №7, стояк), ул. Балакирева, 25 до 20:00 7 ноября; ул. 23 Августа, 42 (п. №4, стояк), пр. Победы, 52-а (п. №2, стояк) до 20:00 8 ноября.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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