07.11.2018 13:59

Два поселка в районе Окружной больше суток будут без воды

На водоводе D=1200 мм в районе Окружной дороги КП «Харьковводоканал» проведет ремонтные работы.



// vodokanal.kharkov.ua

С 21:00 7 ноября до 4:00 9 ноября будет прекращено водоснабжение по ул. Залютинской, 8, 10, а также поселков Солоницевка и Подворки.



На время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП «Харьковводоканал».



Телефон для справок: 712-08-40.