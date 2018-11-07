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07.11.2018  13:59   

Два поселка в районе Окружной больше суток будут без воды

На водоводе D=1200 мм в районе Окружной дороги КП «Харьковводоканал» проведет ремонтные работы.


// vodokanal.kharkov.ua

С 21:00 7 ноября до 4:00 9 ноября будет прекращено водоснабжение по ул. Залютинской, 8, 10, а также поселков Солоницевка и Подворки.

На время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП «Харьковводоканал».

Телефон для справок: 712-08-40.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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