Два поселка в районе Окружной больше суток будут без воды

На водоводе D=1200 мм в районе Окружной дороги КП «Харьковводоканал» проведет ремонтные работы.
С 21:00 7 ноября до 4:00 9 ноября будет прекращено водоснабжение по ул. Залютинской, 8, 10, а также поселков Солоницевка и Подворки.
На время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП «Харьковводоканал».
Телефон для справок: 712-08-40.
Осторожнее со своими чувствами и желаниями: обычный шоппинг может вылиться в массу бессмысленных трат, а вечеринка с друзьями – затянуться до утра.
Уже с самого утра распогодится, и ничто не будет напоминать о пасмурных предрассветных часах. Без осадков.
7 ноября 1928 года в Харькове был торжественно открыт Госпром – первый советский 13-этажный небоскреб, памятник архитектуры в стиле конструктивизма.
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