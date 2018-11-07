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07.11.2018  15:00   

96% жилых домов Харькова подключены к отоплению

На 8:00 7 ноября в Харькове теплом обеспечены 98% ЖСК и ОСМД, 99% – ведомственного жилого фонда и общежитий. Также тепло подается на 99% объектов соцкультбыта, за исключением двух учреждений здравоохранения.


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Об этом сообщили в диспетчерской КП «Харьковские тепловые сети».

По информации тепловиков,  пока нет теплоснабжения в 190 домах коммунальной формы собственности, 11 – ЖСК и ОСМД, одном ведомственном доме и двух общежитиях.

Как сообщили в КП «ХТС», ежедневно к теплоснабжению подключаются около 70 домов. Напряженная ситуация сложилась, в основном, в Киевском и Шевченковском районах, которые снабжает теплом частная ТЭЦ-5. Это предприятие лишь недавно начало работу и еще не вышло на полную мощность.

Напомним, Харьковский городской голова Геннадий Кернес поручил завершить подачу тепла во все жилые дома до конца этой рабочей недели, а потом в кратчайшие сроки обеспечить и горячее водоснабжение во всех районах города.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  отопительный сезон, харьков
 
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