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07.11.2018  16:49   

Спецтехника Харькова готова к быстрой очистке улиц от снега

Для первостоличных коммунальщиков зима не придет неожиданно.


city.kharkov.ua

Зимой убирать магистрали Харькова будут более 260 снегоуборочных машин

262 единицы спецтехники КП «Дорремстрой» уже переоборудованы отвалами и щетками для уборки городских магистралей в зимний период.

Об этом сегодня, 7 ноября, сообщил журналистам директор КСП «Дорремстрой» Виталий Бура.

По его словам, всего в арсенале предприятия 274 спецмашины. Среди них - самосвалы для уборки снега, автомобили «Глобус», оборудованные песко- и солеразбрасывателями, тракторы, бульдозеры, грейдеры, а также маневренные машины «Bucher». В этом году парк предприятия пополнился еще 4-мя новыми автомобилями «Глобус», оборудованными снегоочистительными отвалами и щетками со сменным (зимним и летним) оборудованием.

«Также мы приобрели 15 20-тонных автомобилей марки «Ford» и заказали к ним отвалы. Как только мы получим и установим оборудование, количество техники, которая будет зимой убирать город, увеличится еще на 15 единиц. За последние два года автопарк предприятия обновился на 15% - всего было закуплено 42 единицы новой техники», - сообщил Виталий Бура.

В КП «Дорремстрой» к зиме заготовлено 27 тыс. куб. м песчано-солевой смеси и 7 тыс. т соли. Штат предприятия насчитывает около 900 сотрудников.

«Сейчас переходный сезон, мы следим за чистотой улиц, убираем листву и тротуары, чтобы наш город был красивым и чистым. Я работаю на малогабаритной технике, и зимой мы чистим снег там, где крупногабаритные машины не проходят», - сообщил водитель КП «Дорремстрой» Андрей Водяницкий.

Как отметил Виталий Бура, уже с 15 ноября дорожники будут дежурить круглосуточно - в три смены по 8 часов.

«По статистике, в зимний период в нашем регионе случается примерно 8-9 обильных снегопадов. В случае катаклизмов все работники предприятия мобилизуются, формируются бригады по расчистке города, сотрудники берут в руки лопаты и расчищают улично-дорожную сеть, заезды и выезды. Мы, в первую очередь, должны обеспечить проезд общественного транспорта, карет скорой помощи, а также подъезды к больницам», - сообщил директор КП «Дорремстрой».

По его словам, в период сильных снегопадов спецтехника на улицах города также будет  работать круглосуточно, в две смены, - это примерно 135 снегоуборочных машин днем и столько же ночью.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  зима, уборка снега, харьков
 
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