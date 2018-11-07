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07.11.2018  17:03   

На Клочковской ремонтируют водопровод: какие дома отключат от воды

Ремонтные работы будут проводиться на водопроводной магистрали D=300 мм по улице Клочковской, 197.


// vodokanal.kharkov.ua

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», с 10:00 8 ноября до 18:00 9 ноября будет временно прекращено водоснабжение части абонентов Шевченковского района, расположенных по адресам: ул. Клочковская, 191-201 (нечетная сторона).

На время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП «Харьковводоканал».

Телефон для справок: 712-08-40.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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