На Клочковской ремонтируют водопровод: какие дома отключат от воды

Ремонтные работы будут проводиться на водопроводной магистрали D=300 мм по улице Клочковской, 197.
Как сообщили в КП «Харьковводоканал», с 10:00 8 ноября до 18:00 9 ноября будет временно прекращено водоснабжение части абонентов Шевченковского района, расположенных по адресам: ул. Клочковская, 191-201 (нечетная сторона).
На время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП «Харьковводоканал».
Телефон для справок: 712-08-40.
Осторожнее со своими чувствами и желаниями: обычный шоппинг может вылиться в массу бессмысленных трат, а вечеринка с друзьями – затянуться до утра.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 м, слабый гололед. С самого утра на небе не останется ни одного облака, и до конца дня погода будет ясной. Без осадков.
7 ноября 1928 года в Харькове был торжественно открыт Госпром – первый советский 13-этажный небоскреб, памятник архитектуры в стиле конструктивизма.
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