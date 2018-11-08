Где в Харькове не будет воды 8 нобря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
пр. Московский, 300 (п. №8, стояк), ул. Грицевца, 33-а (п. №2, стояк) до 20:00 8 ноября.
Киевский район:
ул. Гиршмана, 4 до 17:00 8 ноября.; ул. Гоголя, 2, 5, 13, ул. Потебни, 18, ул. Шишковская, 5 (п. №1, спаренный стояк), ул. Старошишковская, 12 (п. №1, стояк), ул. Академика Проскуры, 5 (п. №2, стояк), ул. Продольная, 1-а (п. №2, стояк) до 20:00 8 ноября.
Московский район:
ул. Познанская, 8-б (стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 57/106 (п. №2) до 20:00 8 ноября.
Немышлянский район:
Салтовское шоссе, 100, 104, 106, 108, ул. Олимпийская, 21 (п. №1, стояк) до 20:00 8 ноября.
Новобаварский район:
ул. Пятисотницкая, 20, б-р Профсоюзный, 64 (п. №2, спаренный стояк), ул. Академика Богомольца, 7 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 8 ноября.
Основянский район:
ул. Вокзальная, 10 (п. №3, стояк), наб. Гимназическая (Красношкольная), 18 (п. №4, стояк) до 20:00 8 ноября.
Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 7 (п. №4, стояк) до 20:00 8 ноября.
Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 226 (п. №2, стояк) до 20:00 8 ноября.
Шевченковский район:
ул. Балакирева, 25 до 18:00 8 ноября.; ул. Клочковская, 342, 344, ул. 23 Августа, 42 (п. №4, стояк), ул. Ахсарова, 13 (п. №9, стояк) до 20:00 8 ноября.
Совет дня – реже попадаться на глаза начальству или тем членам вашей семьи, кто не прочь запрячь вас в работу. Иначе неизбежны конфликты.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 м, слабый гололед. С самого утра на небе не останется ни одного облака, и до конца дня погода будет ясной. Без осадков.
К ежегодно отмечаемым 8 ноября праздникам сегодня добавились два «плавающих».
влажн.:
давл.:
ветер: