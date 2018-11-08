08.11.2018 08:08

Где в Харькове не будет воды 8 нобря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

пр. Московский, 300 (п. №8, стояк), ул. Грицевца, 33-а (п. №2, стояк) до 20:00 8 ноября.



Киевский район:

ул. Гиршмана, 4 до 17:00 8 ноября.; ул. Гоголя, 2, 5, 13, ул. Потебни, 18, ул. Шишковская, 5 (п. №1, спаренный стояк), ул. Старошишковская, 12 (п. №1, стояк), ул. Академика Проскуры, 5 (п. №2, стояк), ул. Продольная, 1-а (п. №2, стояк) до 20:00 8 ноября.



Московский район:

ул. Познанская, 8-б (стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 57/106 (п. №2) до 20:00 8 ноября.



Немышлянский район:

Салтовское шоссе, 100, 104, 106, 108, ул. Олимпийская, 21 (п. №1, стояк) до 20:00 8 ноября.



Новобаварский район:

ул. Пятисотницкая, 20, б-р Профсоюзный, 64 (п. №2, спаренный стояк), ул. Академика Богомольца, 7 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 8 ноября.



Основянский район:

ул. Вокзальная, 10 (п. №3, стояк), наб. Гимназическая (Красношкольная), 18 (п. №4, стояк) до 20:00 8 ноября.



Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 7 (п. №4, стояк) до 20:00 8 ноября.



Холодногорский район:

ул. Большая Панасовская (Котлова), 226 (п. №2, стояк) до 20:00 8 ноября.



Шевченковский район:

ул. Балакирева, 25 до 18:00 8 ноября.; ул. Клочковская, 342, 344, ул. 23 Августа, 42 (п. №4, стояк), ул. Ахсарова, 13 (п. №9, стояк) до 20:00 8 ноября.



