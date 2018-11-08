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08.11.2018  08:21   

Тепло появилось еще в 68 жилых домах Харькова

Еще 68 жилых домов сегодня, 7 ноября, были подключены к теплоснабжению в городе Харькове.


// bereznyaki.org

Об этом сообщили в диспетчерской КП «Харьковские тепловые сети». По информации предприятия, по состоянию на 18:00, тепло начали подавать в 32 жилых дома в Киевском районе и в 36 - в Шевченковском.

На данный момент в этих двух районах к теплоснабжению не подключено еще 66 домов.

В ХТС отметили, что в четверг на места, где произошли порывы на теплосетях, выйдут дополнительные ремонтные бригады, и в течение двух дней отопление включат во всех жилых домах города.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  отопительный сезон, харьков
 
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