Тепло появилось еще в 68 жилых домах Харькова

Еще 68 жилых домов сегодня, 7 ноября, были подключены к теплоснабжению в городе Харькове.
Об этом сообщили в диспетчерской КП «Харьковские тепловые сети». По информации предприятия, по состоянию на 18:00, тепло начали подавать в 32 жилых дома в Киевском районе и в 36 - в Шевченковском.
На данный момент в этих двух районах к теплоснабжению не подключено еще 66 домов.
В ХТС отметили, что в четверг на места, где произошли порывы на теплосетях, выйдут дополнительные ремонтные бригады, и в течение двух дней отопление включат во всех жилых домах города.
Совет дня – реже попадаться на глаза начальству или тем членам вашей семьи, кто не прочь запрячь вас в работу. Иначе неизбежны конфликты.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 м, слабый гололед. С самого утра на небе не останется ни одного облака, и до конца дня погода будет ясной. Без осадков.
К ежегодно отмечаемым 8 ноября праздникам сегодня добавились два «плавающих».
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