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08.11.2018  09:16   

В частном секторе Харькова снесли незаконно установленный киоск

В Харькове продолжается кампания по демонтажу самовольно размещенных МАФов и временных сооружений. С начала года уже снесено 146 незаконных построек.


// Харьковские известия

Владелец киоска в Холодногорском районе по улице Нового Быта, 14 решил вести бизнес на незаконных основаниях - без разрешительных документов. Кроме того, проигнорировал предписание работников Департамента территориального контроля с требованием привести в порядок все бумаги.

«На данный объект в Харьковский городской совет поступали жалобы от жителей района по торговле спиртными напитками, а также просьбой проверить законность его размещения. Городским головой было поручено разобраться в указанном вопросе, поэтому Департаментом территориального контроля был проведен анализ, собрана необходимая информация и установлено, что объект размещен самовольно», – рассказал заместитель начальника отдела контроля за размещением МАФов и временных сооружений Департамента территориального контроля Евгений Михайлов.

Именно такие самовольные и незаконные временные сооружения без каких-либо разрешительных документов подлежат принудительному демонтажу. Чтобы избежать такой процедуры, владельцы должны оформить необходимые документы и платить в бюджет города за размещение МАФа.

Инспекторы Департамента продолжают проверять все районы Харькова, в случае выявления самовольного размещения исполкомом принимается решение о принудительном сносе.
 
«Всего за год по Харькову было демонтировано 146 объектов, в том  числе на протяжении осени этого года 73 объекта и непосредственно в Холодногорском районе 15 таких объектов. Также хочу отметить, что сегодня будет демонтировано еще 2 киоска в Шевченковском и Московском районах», – подытожил Евгений Михайлов.

Тэги:  демонтаж, маф, харьков
 
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