08.11.2018 17:10

Отопление во все жилые дома Харькова должно поступить до субботы

Каждый день к теплу подключаются около 70 домов.



// city.kharkov.ua

Об этом сообщил директор Департамента по делам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко.



«Городские власти понимают, что в тех домах, в которые еще не подан теплоноситель, ждут тепла, и, поверьте, тепловики работают над этим вопросом фактически 24 часа в сутки. Каждый день к теплу подключаются около 70 домов. Харьковским городским головой Геннадием Кернесом поставлена задача - до субботы подать тепло во все дома», - сказал он.



По словам Сидоренко, основные проблемы с теплоснабжением возникли в Киевском и Шевченковском районах, которые обслуживает ТЭЦ-5. Предприятие практически пять месяцев простаивало, возобновив свою работу только в середине октября. Отметим, что ТЭЦ-5 - частная компания (ЧАО «Харьковская ТЭЦ-5»), на которую городская власть влияния не имеет.



«Это частная структура, которая сама решает, в каком режиме ей работать. Предприятие готовит теплоноситель фактически для всего города, и мы очень зависим от него. На сегодняшний день теплоэлектроцентраль еще не вышла на необходимые мощности. В течение пяти месяцев, которые не работала ТЭЦ-5, трубы стояли без воды, и когда теплоэлектроцентраль начала подавать теплоноситель, на сетях возникло множество дефектов. Это и послужило причиной отсутствия теплоснабжения в двух районах», - объяснил Юрий Сидоренко.



При этом он добавил, что оплачивать услуги теплоснабжения харьковчане будут только со дня фактической подачи тепла в дома. Тоже касается и оплаты горячего водоснабжения.



Напомним, что накануне вечером, 7 ноября, тепло было подано еще в 68 жилых домов Шевченковского и Киевского районов. Таким образом, по состоянию на 8:00 8 ноября, в Харькове к теплу было подключено 98% жилых домов.



Также директор департамента отметил, что в этом году КП «Харьковские теплосети» заменило рекордное количество теплосетей - 44 км, 19 из них - тепломагистрали диаметром от 600 до 1000 мм. Работа по ремонту теплосетей в городе продолжается.