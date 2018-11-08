08.11.2018 19:19

В районе 4-й неотложки ремонтируют сети водоснабжения

КП «Харьковводоканал» проводит замену аварийных участков сетей водоснабжения на территории медицинского комплекса.



city.kharkov.ua

КП «Харьковводоканал» проводит замену аварийных участков сетей водоснабжения на территории медкомплекса по переулуку Балакирева.

Об этом сегодня, 8 ноября, сообщил заместитель директора по производству Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Николай Завада.



«На территории комплекса медучреждений будет заменено 85 м водопровода диаметром 225 мм. Ремонтные работы завершатся до 15 ноября. Эти сети холодного водоснабжения эксплуатируются более 50 лет и находятся в аварийном состоянии. Трубопровод обеспечивает водой все лечебные учреждения, расположенные на территории медицинского комплекса», - сообщил Николай Завада.



Он отметил, что на время проведения работ водоснабжение медицинских учреждений не прекращается - подача воды осуществляется через дополнительный водопровод.



По его словам, также в этом году был выполнен ремонт участков водовода на территории городской клинической больницы №2 и городской студенческой больницы №20.



Всего в этом году бригадами предприятия заменено 17,4 км водопроводных сетей.



Отметим, в пер. Балакирева расположены Харьковская городская клиническая больница скорой и неотложной медицинской помощи проф. А. И. Мещанинова и Харьковская клиническая больница на железнодорожном транспорте №1.