09.11.2018 08:02

Где в Харькове не будет воды 9 ноября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

ул. Шариковая, 54 (п. №6) до 20:00 9 ноября.



Киевский район:

ул. Потебни, 18, ул. Маршала Бажанова, 21/23, ул. Маршала Бажанова, 23, ул. Маршала Бажанова, 25, ул. Девичья (Демченко), 16, ул. Шишковская, 6-а, ул. Старошишковская, 5, 7, ул. Академика Проскуры, 5 (п. №2, стояк), ул. Старошишковская, 12 (п. №1, стояк), ул. Шишковская, 5 (п. №1, спаренный стояк), ул. Академика Павлова, 311-а (п. №2, стояк) до 20:00 9 ноября.



Московский район:

ул. Познанская, 8-б (стояк) до 20:00 9 ноября.



Немышлянский район:

Салтовское шоссе, 104 (п. №1, стояк) до 17:00 9 ноября.



Основянский район:

ул. Вокзальная, 10 (стояк), наб. Гимназическая (Красношкольная), 18 (п. №8, стояк) до 20:00 9 ноября.



Холодногорский район:

ул. Огаревская, 8, 8-а, ул. Большая Панасовская (Котлова), 226 (п. №2, стояк) до 20:00 9 ноября.



Шевченковский район:

ул. Клочковская, 191, 191-а, 193, 193-а, 193-б, 195, 195-г,д, 197, 197-а-г, 199, 199-б-г, 201, 201-а, 342, 344, до 18:00 9 ноября.; ул. Клочковская, 342, 344, пер. Криничный (ч/с), ул. Тургеневская (ч/с) ул. 23 Августа, 42 (п. №4, стояк), ул. Коломенская, 27 (п. №3, стояк) до 20:00 9 ноября.