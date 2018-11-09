Около 99% харьковских домов уже обеспечены теплом

К теплоснабжению в Харькове подключено 99% жилого фонда.
Об этом сегодня, 9 ноября, в пресс-центре Харьковского городского совета сообщил директор Департамента по делам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко.
Он отметил, что, по данным КП «Харьковские тепловые сети», неподключенными остаются 86 домов: в Шевченковском районе - 33, в Киевском - 30, в Слободском - 23.
«Ведутся работы по подключению этих домов к теплу уже сегодня. На предприятии надеются, что у них все получится. Также есть немного аварийных отключений из-за порывов на трубах, там продолжается ремонт. Ситуацию с горячей водой будут оперативно решать уже после подключения жилого фонда к теплоснабжению», - сообщил Юрий Сидоренко.
Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
Туман и пасмурная погода продлится все выходные. Усилившийся ветер разгонит тучи к вечеру воскресенья. Существенных осадков не ожидается.
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