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09.11.2018  19:16   

Около 99% харьковских домов уже обеспечены теплом

К теплоснабжению в Харькове подключено 99% жилого фонда.


//dozor.kharkov.ua

Об этом сегодня, 9 ноября, в пресс-центре Харьковского городского совета сообщил директор Департамента по делам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко.

Он отметил, что, по данным КП «Харьковские тепловые сети», неподключенными остаются 86 домов: в Шевченковском районе - 33, в Киевском - 30, в Слободском - 23.

«Ведутся работы по подключению этих домов к теплу уже сегодня. На предприятии надеются, что у них все получится. Также есть немного аварийных отключений из-за порывов на трубах, там продолжается ремонт. Ситуацию с горячей водой будут оперативно решать уже после подключения жилого фонда к теплоснабжению», - сообщил Юрий Сидоренко.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  обеспечение теплом, отопительный сезон, харьков, сидоренко
 
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