Где в Харькове не будет воды 12 ноября

В части домов города будет временно прекращено водоснабжение (адреса).
Индустриальный район:
ул. Шариковая, 54 (п. №6, стояк) до 20:00 12.11.18 г.
Киевский район:
ул. Гиршмана, 18 (п. №3), пр. Жуковского, 3 (п. №7, стояк) до 17:00 12.11.18 г.; ул. Шишковская, 5 (п. №1, спаренный стояк), ул. Чайковского, 33-б (п. №2, стояк), ул. Метростроителей, 4 (п. №2, стояк), ул. Продольная, 3 (п. №1, стояк), ул. Гоголя, 9, 9-б до 20:00 12.11.18 г.
Московский район:
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 47/19 (п. №2, стояк) до 17:00 12.11.18 г.; ул. Героев Труда, 25/71 (секция А, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 14 (п. №3, стояк), ул. Познанская, 2 (п. №1, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 60 (спаренный стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР) (ч/с) до 20:00 12.11.18 г.
Новобаварский район:
ул. Лизы Чайкиной, 1 (п. №1) до 17:00 12.11.18 г.; ул. Академика Богомольца, 7 (п. №1, спаренный стояк), ул. Китаенко, 8 (стояк) до 20:00 12.11.18 г.
Основянский район:
ул. Кузнечная, 1, пр. Гагарина, 62 (п. №3, стояк) до 20:00 12.11.18 г.
Слободской район:
пр. Гагарина, 179 (п. №4, стояк) до 20:00 12.11.18 г.
Холодногорский район:
ул. Вологодская, 68, ул. Золочевская, 30/1 (стояк) до 20:00 12.11.18 г.; ул. Петра Болбочана (Клапцова), 69 (п. №3) до 20:00 13.11.18 г.
Шевченковский район:
ул. Культуры, 18 (п. №1) до 10:00 12.11.18 г.; пр. Победы, 61-б, 65-а, 75-б, 77-б, ул. Архитекторов, 20, 24, 26, 30, 32 до 18:00 12.11.18 г.; ул. Культуры, 25 ул. Клочковская, 101-б (п. №1, стояк), пр. Победы, 62-б (п. №6, стояк) до 20:00 12.11.18 г.
День может оказаться весьма насыщенным событиями. Ожидайте всего неожиданного, будь то незапланированная поездка, денежный выигрыш, ссора или новое знакомство.
Вернется солнце, но похолодает. Без осадков.
Сегодня Православная Церковь чтит память иконы Пресвятой Богородицы «Озерянской» – главной святыни и покровительницы Харькова и всей Слобожанщины.
влажн.:
давл.:
ветер: