12.11.2018 08:12

Где в Харькове не будет воды 12 ноября

В части домов города будет временно прекращено водоснабжение (адреса).



://vodokanal.kharkov.ua

Индустриальный район:

ул. Шариковая, 54 (п. №6, стояк) до 20:00 12.11.18 г.

Киевский район:

ул. Гиршмана, 18 (п. №3), пр. Жуковского, 3 (п. №7, стояк) до 17:00 12.11.18 г.; ул. Шишковская, 5 (п. №1, спаренный стояк), ул. Чайковского, 33-б (п. №2, стояк), ул. Метростроителей, 4 (п. №2, стояк), ул. Продольная, 3 (п. №1, стояк), ул. Гоголя, 9, 9-б до 20:00 12.11.18 г.

Московский район:

пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 47/19 (п. №2, стояк) до 17:00 12.11.18 г.; ул. Героев Труда, 25/71 (секция А, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 14 (п. №3, стояк), ул. Познанская, 2 (п. №1, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 60 (спаренный стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР) (ч/с) до 20:00 12.11.18 г.

Новобаварский район:

ул. Лизы Чайкиной, 1 (п. №1) до 17:00 12.11.18 г.; ул. Академика Богомольца, 7 (п. №1, спаренный стояк), ул. Китаенко, 8 (стояк) до 20:00 12.11.18 г.

Основянский район:

ул. Кузнечная, 1, пр. Гагарина, 62 (п. №3, стояк) до 20:00 12.11.18 г.

Слободской район:

пр. Гагарина, 179 (п. №4, стояк) до 20:00 12.11.18 г.

Холодногорский район:

ул. Вологодская, 68, ул. Золочевская, 30/1 (стояк) до 20:00 12.11.18 г.; ул. Петра Болбочана (Клапцова), 69 (п. №3) до 20:00 13.11.18 г.

Шевченковский район:

ул. Культуры, 18 (п. №1) до 10:00 12.11.18 г.; пр. Победы, 61-б, 65-а, 75-б, 77-б, ул. Архитекторов, 20, 24, 26, 30, 32 до 18:00 12.11.18 г.; ул. Культуры, 25 ул. Клочковская, 101-б (п. №1, стояк), пр. Победы, 62-б (п. №6, стояк) до 20:00 12.11.18 г.