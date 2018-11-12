12.11.2018 18:48

За тепло и горячую воду будем платить больше

В Харькове повысятся тарифы на отопление и горячее водоснабжение.



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Открытое обсуждение, посвященное повышению тарифов на услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения для населения, прошло сегодня, 12 ноября, в КП «Харьковские тепловые сети».

В нем приняли участие заместитель Харьковского городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрей Руденко, работники предприятия, харьковчане.

Как сообщила заместитель генерального директора КП «Харьковские тепловые сети» по экономике Марина Магомедова, основной причиной роста тарифов для населения является увеличение стоимости природного газа с 1 ноября.

Таким образом, тарифы на централизованное отопление составят:

- для абонентов жилых домов с домовыми и квартирными приборами учета тепловой энергии - 1541,37 грн/Гкал (сейчас - 1307,39 грн/Гкал, повышение - на 17,9 %);

- для отопления без домовых и квартирных приборов учета тепловой энергии - 39,42 грн за 1 кв. м (сейчас - 33,44 грн за 1 кв. м, повышение - на 17,9%).

Тарифы на горячее водоснабжение:

- при условии подключения полотенцесушителей к системам горячего водоснабжения - 94,03 грн за 1 куб. м (сейчас - 80,71 грн за 1 куб. м, повышение - на 16,5%);

- при условии отсутствия полотенцесушителей - 87,13 грн за 1 куб. м (сейчас - 74,85 грн за 1 куб. м, повышение – на 16,4%).

Как отметила Марина Магомедова, новые тарифы будут поданы на утверждение Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. По прогнозам, НКРЭКУ может утвердить предложенные тарифы в начале января 2019 года.