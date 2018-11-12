12.11.2018 19:54

Будут восстановлены семь клубов по месту жительства

В семи коммунальных клубах по месту жительства в 2019 году планируют провести капитальный ремонт.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 12 ноября, на заседании постоянной комиссии по гуманитарным вопросам Харьковского городского совета сообщил директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров.

По его словам, на сегодняшний день в городе функционируют 99 клубов по месту жительства, в том числе открывшийся в этом году Велоцентр на Белгородском шоссе, в котором работает детско-юношеская спортивная школа по велоспорту.

«Харьков - единственный город в Украине, где количество клубов не сокращается, а наоборот, увеличивается - ежегодно мы открываем по два-три клуба, для того чтобы дети могли заниматься внешкольным образованием. Перечень кружков в них достаточно широкий - деятельность примерно 70% из них направлена на занятия спортом, еще 30% - на развитие творческого потенциала детей», - сообщил Алексей Чубаров.

Он отметил, что в этом году город взял на баланс еще два помещения, в которых также будут открыты клубы по месту жительства.

«Мы стараемся поддерживать в порядке все 99 клубов: делаем в них текущий и капитальный ремонт, обновляем материально-техническую базу, корректируем образовательные программы. Например, если есть кружки, которые не востребованы воспитанниками клубов, мы их заменяем на другие», - подчеркнул Алексей Чубаров.

Отметим, всего в клубах по месту жительства работают 455 кружков, в которых занимаются около 7 тыс. детей.