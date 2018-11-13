13.11.2018 08:06

Где в Харькове не будет воды 13 ноября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

ул. Молодежная (ч/с), ул. Шариковая, 54 (п. №6, стояк) до 20:00 13 ноября.



Киевский район:

пр. Жуковского, 3 (п. №7, стояк), ул. Метростроителей, 4 (п. №2, стояк); ул. Потебни, 1, 3, 5, ул. Садовая (Чубаря), 2, 6, 10/12, 15, ул. Потебни, 8, 9, ул. Маршала Бажанова, 12, ул. Девичья (Демченко), 3, 5, ул. Шишковская, 14, 16, 18, 20, ул. Старошишковская, 12 до 20:00 13 ноября., пер. Театральный, 1/3, 5 до 00:00 13 ноября.



Московский район:

пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 47/19 (п. №2, стояк) до 17:00 13 ноября; пр. Льва Ландау (50 лет СССР) (ч/с), ул. Валентиновская (Блюхера), 46 (п. №6, стояк), пр. Тракторостроителей, 107 (п. №11, стояк) до 20:00 13 ноября.



Немышлянский район:

ул. Амосова, 5 (п. №9, стояк) до 20:00 13 ноября.



Новобаварский район:

ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 24 до 20:00 13 ноября.



Основянский район:

ул. Валдайская, 24-а (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 13 ноября.



Слободской район:

ул. Танкопия, 6 (п. №6, стояк), въезд Фесенковский, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 14 ноября.



Холодногорский район:

ул. Кашубы, 5 (п. №1, стояк), ул. Холодногорская, 8 (п. №3) до 20:00 13 ноября.



Шевченковский район:

ул. Культуры, 25, пр. Победы, 61-б, 65-а, ул. Ахсарова, 3, 5, 7 до 20:00 13 ноября.