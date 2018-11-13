13.11.2018 09:42

Как экономить тепло, учат на специальных курсах в Харькове

Харьковчане занялись утеплением домов, чтобы экономить тепло и платить за услугу меньше. Этому способствует городская программа «Энергоэффективность и повышение энергосбережения в жилых домах города». Чтобы помочь разобраться в ее нюансах, для инициативных жителей организовали специальные курсы.



// Харьковские известия

Первые слушатели курсов по энергосбережению, Надежда Ягубкина и Лилия Желиховская из дома 24 по Титаренковскому переулку, пришли учиться азам вдвоем. Говорят, давно занимаются применением энергоэффективных технологий, и в своей шестнадцатиэтажке с согласия жителей уже многое сделали, но желают усовершенствования.



«Это очень актуально на сегодняшний день. все хотят, чтобы их дома были комфортные и тёплые и платили меньше за отопление, вот это тот мотив, по которому мы пришли», – говорит Надежда Ягубкина.



Ее соседка, Лилия Желиховская, делится планами: «Доставить тёплые двери на всех холодных этажах. А затем уже с Департаментом жилищного хозяйства мы бы выполнили оставшийся проект - утеплили наружные контуры - это наша реальная мечта, с которой мы начинали».



В помощь таким инициативным жителям в Харькове и внедрили курсы по реализации проектов по энергосбережению в многоквартирных домах, которые проводятся в рамках специальной городской программы в условиях софинансирования.



«Основным источником финансирования является городской бюджет и средства жителей многоквартирных домов в пропорции 30 на 70. Т.е. 30% общей стоимости того проекта, который нужно будет реализовывать на доме платят жители и 70% - это средства городского бюджета», – рассказывает начальник отдела по вопросам энергоэффективности жилого фонда Департамента жилищного хозяйства Виктория Богатырь.



Опытные специалисты в течение 4 дней помогут выяснить все теоретические и практические вопросы по установлению индивидуальных теплопунктов, энергосберегающих окон и дверей, утеплпення кровли и фасадов, в целом позволит экономить энергоносители и стабилизировать работу системы отопления.



Организаторы, специалисты Департамента жилищного хозяйства Харьковского городского совета, убеждены это обучение позволит жителям получить опыт и главное потом успешно реализовать свои идеи. По окончании курсов их участники получат соответствующий сертификат.