13.11.2018 10:35

Коммунальщики Харьковводоканала устраняют порывы по Харькову

За 12 ноября было устранено 17 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



// vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по следующим адресам: проезд Крушельницкого (Краснопатизанский), 5, пр. Московский, 275, ул. Родниковая, 7, ул. Амосова, 38, ул. Краснодарская, 183, ул. Боровая, 120, ул. Козюлинская/ул. Болгарская, ул. Фронтовая, 3, пер. Путепроводный, наб. Гимназическая (Красношкольная), 24, пер. Цигаревский, 9, ул. Плехановская, 126, ул. Волонтерская (Социалистическая), 70, ул. Дмитрия Вишневецкого (Днепропетровская), 2, ул. Озерянская (Муранова), 19, ул. Фронтовая, 3 (интернат), ул. Балакирева, 20.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.