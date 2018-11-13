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13.11.2018  10:35   

Коммунальщики Харьковводоканала устраняют порывы по Харькову

За 12 ноября было устранено 17 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


// vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по следующим адресам: проезд Крушельницкого (Краснопатизанский), 5, пр. Московский, 275, ул. Родниковая, 7, ул. Амосова, 38, ул. Краснодарская, 183, ул. Боровая, 120, ул. Козюлинская/ул. Болгарская, ул. Фронтовая, 3, пер. Путепроводный, наб. Гимназическая (Красношкольная), 24, пер. Цигаревский, 9, ул. Плехановская, 126, ул. Волонтерская (Социалистическая), 70, ул. Дмитрия Вишневецкого (Днепропетровская), 2, ул. Озерянская (Муранова), 19, ул. Фронтовая, 3 (интернат), ул. Балакирева, 20.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  водоканал, ремонт, харьков
 
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