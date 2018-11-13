13.11.2018 14:17

Отопительный сезон: почему в домах украинцев до сих пор холодные батареи?

Самые замерзающие города - в Черкасской и Сумской областях.



//rama.com.ua

Отопительный сезон, который в Украине начинается, как правило, в середине октября, в этом году массово провалился во многих городах. Без тепла остается еще не менее десятка населенных пунктов. В частности, есть проблемы в Павлограде (Днепропетровская обл.), Северодонецке, Горском, Золотое (Луганская обл.), Новом Роздоле, Новояворовске (Львовская обл), Кропивницком, некоторых микрорайонах Харькова и др.

На Черкащине 12 ноября объявили чрезвычайную ситуацию. Ведь отопления там нет не только в домах горожан, но и в детских садиках, школах и больницах. По словам руководителя отдела здравоохранения исполкома Смелянского горсовета Николая Стуженко, в объектах социальной сферы температура всего 10-12 градусов тепла. А в роддоме, где должно быть 26 градусов, тоже очень холодно.

В Павлоградской мэрии еще 10 ноября официально пообещали, что дадут тепло. И в первую очередь включат отопление в больницах, детских садах и школах. Но на данный момент в котельных города еще ведутся технические работы.

Начальник КП "Павлоградтеплоэнерго" Николай Вовк сообщил, что причина таких задержек явлются долги населения, который составляет около 100 млн грн. Люди в свою очередь заявляют, что тарифы слишком высоки.

Пока же детям продолжили каникулы на неизвестный срок. Учащиеся вернутся к занятиям, когда отопление включат.

Тем временем местные жители выходят на акции протеста. Митингующие перекрывали трассу Днепр-Донецк в районе ДК Машиностроителей.

Без тепла оставались и несколько районов Кривого Рога. Еще 11 ноября без отопления были 78 школ, 75 садиков, 22 больницы, 30 объектов соцкультбыта, 2011 домов и одна воинская часть. Детей также отправляли на вынужденные каникулы. Поэтому активисты решили проблему с теплом по-своему. Они пришли под "Криворожгаз" и ворвались в офис. А на выходных пытались несанкционировано включить котельные.

Похожая ситуация происходит и в Херсонской области.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, обеспокоена неудовлетворительной организацией начала отопительного сезона в городах Кривой Рог и Херсон. Такая ситуация вызвана тем, что производители тепловой энергии АО «Криворожская теплоцентраль» и АО «Херсонская ТЭЦ» остаются без газоснабжения, а без него невозможно обеспечить теплом горожан.

Дело в том, отмечают в НКРЕКП, что НАК «Нафтогаз Украины» не может поставить природного газа в указанные объекты из-за задолженности АО «Криворожская теплоцентраль» и АО «Херсонская ТЭЦ». В связи с отсутствием поданных НАК «Нафтогаз Украины» номинаций, операторы газораспределительных систем не имеют правовых оснований осуществлять распределение природного газа таким предприятиям.

Такая ситуация как в Кривом Роге и Херсоне не единична. Все города, где есть проблемы с началом отопительного сезона, имеют долг перед НАК «Нафтогаз Украины», из-за этого в местные котельные не подается газ.

В Харькове сложились похожая проблема. Но харьковский городской совет взял на себя обязательства по реструктуризации долгов тепловых сетей за счет бюджета, что позволило вывести ситуацию из критического положения.