13.11.2018 17:31

В Харькове запускают «горячую линию» для приема жалоб по отоплению

Многоканальный номер для приема обращений граждан по вопросам отсутствия теплоснабжения в жилых домах начнет работать в ближайшие дни в Харькове.



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Запуск нового номера позволит оперативно принимать заявки от жителей города, поскольку «горячая линия» информационно-диспетчерской службы «15-62» перегружена, и, соответственно, даст возможность быстро устранять причину отсутствия тепла, сообщил первый заместитель генерального директора КП «Харьковские тепловые сети» Сергей Волик.

Оставить заявку можно будет по многоканальному номеру КП «ХТС»: 725-50-00. Отметим, что «горячая линия» начнет работу в ближайшие несколько дней, о дате запуска будет сообщено дополнительно.