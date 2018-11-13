Главная Новости ЖКХ В Харькове запускают «горячую линию» для приема жалоб по отоплению
13.11.2018  17:31   

В Харькове запускают «горячую линию» для приема жалоб по отоплению

Многоканальный номер для приема обращений граждан по вопросам отсутствия теплоснабжения в жилых домах начнет работать в ближайшие дни в Харькове.


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Запуск нового номера позволит оперативно принимать заявки от жителей города, поскольку «горячая линия» информационно-диспетчерской службы «15-62» перегружена, и, соответственно, даст возможность быстро устранять причину отсутствия тепла, сообщил первый заместитель генерального директора КП «Харьковские тепловые сети» Сергей Волик.

Оставить заявку можно будет по многоканальному номеру КП «ХТС»: 725-50-00. Отметим, что «горячая линия» начнет работу в ближайшие несколько дней, о дате запуска будет сообщено дополнительно.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  отопительный сезон, горячая линия, харьков
 
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