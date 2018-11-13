13.11.2018 17:49

На программу доступное жилье выделят 50 миллионов гривен

50 млн грн планируется выделить из городского бюджета на реализацию Городской целевой социально-экономической программы строительства (приобретения) доступного жилья в 2019 году.



facebook.com

Об этом сегодня, 13 ноября, на заседании постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерной инфраструктуры города Харьковского горсовета сообщил заместитель начальника Управления социально-экономического развития, планирования и учета Департамента экономики и коммунального имущества Роман Шабала.

По его словам, 5 млн грн планируется выделить на направление программы «50x50» (бюджетная поддержка в размере 50%), 10 млн грн - на обеспечение доступным жильем работников предприятий города, 10 млн грн – для работников бюджетных учреждений города, 20 млн грн – на кредитование участников боевых действий в зоне проведения АТО, 5 млн грн – для внутренне перемещенных лиц.

Кроме того, на ближайшей сессии горсовета планируется выделить 21,2 млн грн на выполнение Городской целевой программы молодежного жилищного кредитования в 2019 году.

Роман Шабала отметил, что в 2018 году, по состоянию на 1 ноября, программой льготного кредитования жилья воспользовались более 90 семей (в 2017 году - 74 семьи), 29 из них стали участниками программы молодежного кредитования. Ожидается, что до конца года благодаря поддержке города свои жилищные условия улучшат более 100 семей.

Напомним, что Харьков лидирует в стране по финансированию жилищных программ для молодежи. В июле Харьковский городской голова Геннадий Кернес получил специальную награду Государственного фонда содействия молодежному жилищному кредитованию. В рамках программы молодые люди в возрасте до 35 лет (не только семейные пары) могут взять на приобретение жилья льготный кредит. Если в молодой семье один ребенок, то выдается беспроцентный кредит. Если в семье двое и более детей, то 25-50% тела кредита погашается за средства городского бюджета.

В рамках городской программы строительства доступного жилья вынужденные переселенцы, которые живут в Харькове, могут получить беспроцентный кредит сроком на 15 лет с учетом первого взноса в размере 6%.