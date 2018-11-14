Где в Харькове не будет воды 14 ноября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Дружбы Народов, 267 (п. №8-10), пр. Жуковского, 3 (п. №7, стояк) до 20:00 14 ноября.
Московский район:
проезд Загородный (ч/с), ул. Валентиновская (Блюхера), 40 до 18:00 14 ноября; пр. Льва Ландау (50 лет СССР) (ч/с) до 20:00 14 ноября.
Новобаварский район:
ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 24 до 20:00 14 ноября.
Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 171 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 14 ноября.
Холодногорский район:
пер. Аджарский (ч/с) до 20:00 14 ноября.
Шевченковский район:
ул. Культуры, 25, ул. Ахсарова, 16, 18, 20, пр. Людвига Свободы, 28, ул. Мирная, 3, 3-а, 5, 7, 7-а, 7-б, 9, ул. Бакулина, 9, 11, 12, 14, ул. Деревянко, 46 (п. №3, стояк) до 20:00 14 ноября; пр. Победы, 67 (п. №1, стояк) до 20:00 15 ноября.
День благоприятен для любых начинаний, так что смело беритесь за то, к чему не знали, как подступиться. Иммунитет на высоте, а сила воли поможет справиться с любой болезнью.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков.
14 ноября отмечаются Всемирный день борьбы с диабетом и Международный день логопеда.
влажн.:
давл.:
ветер: