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14.11.2018  08:07   

Где в Харькове не будет воды 14 ноября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Дружбы Народов, 267 (п. №8-10), пр. Жуковского, 3 (п. №7, стояк) до 20:00 14 ноября.

Московский район:
проезд Загородный (ч/с), ул. Валентиновская (Блюхера), 40 до 18:00 14 ноября; пр. Льва Ландау (50 лет СССР) (ч/с) до 20:00 14 ноября.

Новобаварский район:
ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 24 до 20:00 14 ноября.

Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 171 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 14 ноября.

Холодногорский район:
пер. Аджарский (ч/с) до 20:00 14 ноября.

Шевченковский район:
ул. Культуры, 25, ул. Ахсарова, 16, 18, 20, пр. Людвига Свободы, 28, ул. Мирная, 3, 3-а, 5, 7, 7-а, 7-б, 9, ул. Бакулина, 9, 11, 12, 14, ул. Деревянко, 46 (п. №3, стояк) до 20:00 14 ноября; пр. Победы, 67 (п. №1, стояк) до 20:00 15 ноября.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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