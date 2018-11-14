14.11.2018 12:21

В Харькове идет ремонт и благоустройство жилого фонда

За этот год в Первой столице отремонтировали фасады около 140 зданий и заменили более 200 лифтов.



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О выполненных работах по ремонту и благоустройству жилого фонда, а также поддержке ОСМД сообщил директор Департамента жилищного хозяйства Роман Нехорошков на заседании постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерной инфраструктуры города.

Роман Нехорошков сообщил, что с начала года ремонт фасада был выполнен на 137 домах, ремонт подъездов – на 444-х этажах. Выполняются работы по текущему и капитальному ремонту лифтов и внутридомовых электросетей. За отчетный период был выполнен текущий ремонт 358 лифтов и заменено 235 купе-кабин. Также в городе продолжают устанавливать пандусы и съезды для перемещения людей с ограниченными возможностями и детских колясок.

Директор департамента отметил, что также проводятся работы по противопожарной безопасности - обслуживание систем пожаротушения и дымовентиляции, а также печного отопления. В частности, ремонт систем дымоудаления был выполнен на 36 объектах. В случае нарушений правил эксплуатации гражданам выдаются предписания и составляются административные протоколы.

По словам Романа Нехорошкова, в городе продолжается работа по очистке чердаков, подвалов и мест общего пользования, всего в этом году навели порядок на площади 22 тыс. кв. м. Также выполнялись работы по дератизации и дезинсекции. С территории домов коммунальной формы собственности было вывезено около 1,5 млн куб. м бытовых отходов и около 300 тыс. куб. м негабаритных отходов, с территории частного сектора - 265 тыс. куб. м бытовых отходов и 110 тыс. куб. м негабаритных отходов.

«Велись работы по санитарной очистке придомовых территорий, благоустройству дворов, установке элементов благоустройства, также благоустраивали территорию частного сектора. На детские площадки был завезен песок, выполнялись работы по сносу и кронированию деревьев, удалению поросли. Был выполнен ремонт более 2 тыс. элементов детских площадок и около 1,4 тыс. - спортивных, в том числе на территории частного сектора, окрашено около 8 тыс. элементов», - сообщил Роман Нехорошков.

По словам директора департамента, с начала года в Харькове сформировалось пять новых ОСМД. В 2018 году в рамках Программы поддержки жилищно-строительных кооперативов, жилищных кооперативов и объединений совладельцев многоквартирных домов на текущий и капитальный ремонты, благоустройство территории и т.п. из городского бюджета было выделено 26,4 млн грн. Кроме того, жители домов ЖК, ЖСК и ОСМД принимают участие в программе частичного возмещения кредитов на утепление.